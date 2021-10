"El cambio climático está tras el verano que hubo este año"

Residente temporal en Ribadeo, José Antonio Rodríguez participa en el proyecto Copernicus Academy de la Agencia Espacial Europea al margen de impartir clases en el departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Con la pandemia y las clases virtuales ha pasado periodos de tiempo en la villa ribadense, a donde viene regularmente desde el 95 así que asegura sentirse ya un poco de esta localidad. El cambio climático es una de sus preocupaciones, que conoce por los informes de la Agencia Espacial Europea.

Estamos realmente en una situación de alarma total?

Personalmente estoy bastante preocupado. No parece que vayamos a conseguir frenar el incremento de la temperatura del planeta en grado y medio. Posiblemente serán dos grados. En cualquier caso, hay efectos como el deshielo de Groenlandia, con la aportación de agua dulce al océano, que está influyendo ya en las corrientes marinas. Por otra parte, la capa superficial del océano está absorbiendo en gran parte el notable aumento de temperatura del planeta y realmente no sabemos cuál es su límite. Esto puede provocar disrupciones en la Circulación termohalina del Atlántico que desencadene cambios en la Corriente del Golfo.

Una de las tesis es que esa agua dulce de Groenlandia pueda frenar la corriente del Golfo que nos mantiene en un clima templado.

Claro. Aunque no es razonable culpar al cambio climático de cada efecto atmosférico, las causas parecen apuntar en esta dirección. El calor acumulado en el océano Atlántico parece que ha tenido consecuencias sobre el debilitamiento del anticiclón de las Azores, que no ha podido impedir la entrada de los frentes que llegan por el norte y eso ha influido en la abundancia de días cubiertos por nubes de este verano. Desde luego, es algo que afecta a la vida marina. El agua está más caliente y las especies están cambiando sus costumbres. No hay peces donde debería haberlos y viceversa, es algo que ya están notando los pescadores. El agua más caliente impide en algunos casos que las corrientes frías emerjan en la costa, algo que está asociado a la existencia de calderos, como por ejemplo en la zona litoral del Sáhara. Todo esto tiene repercusiones directas en la economía y suponen un problema real.

En medio de eso irrumpió la pandemia. ¿Hará cambiar alguna cosa?

No sabemos si conseguirá imponernos un cambio de comportamiento, ya veremos, pero sí nos está haciendo reflexionar. Por ejemplo, en la forma de afrontar nuestros desplazamientos. Está claro que no podemos seguir viajando como antes. En el Hub sobre Clima, Medioambiente y Energía del consorcio de universidades europeas CIVIS en el que participo, tenemos la petición expresa de evitar los viajes en avión y utilizar en su lugar, en la medida de lo posible, el tren.

Trabaja en aplicaciones muy prácticas para la agricultura. ¿Qué es lo que están diseñando?

El proyecto Copernicus es fundamental en la Política Agraria Común (PAC) para conocer cómo evolucionan las cosechas y planificar los mercados. El siguiente paso es ayudar directamente a los agricultores facilitándoles herramientas para que dispongan de información actualizada de sus tierras. La ESA tiene otros proyectos de gran interés. Por ejemplo, la creación de las denominadas Tierras Gemelas (virtuales, claro) para recoger sobre ella datos y modelos actualizados sobre variables físico-ambientales de interés para los ciudadanos. Es un proyecto muy desconocido del que pronto oiremos hablar