Las cámaras de seguridad permiten identificar al autor de daños en el parking de Viveiro

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron localizar al autor de los destrozos que sufrió un tabique en el aparcamiento subterráneo de Viveiro, que tiene capacidad para 255 vehículos. Es propiedad del Concello y lo gestiona la empresa Aparcamientos A Mariña S.L.

El incidente ocurrió a principios del pasado mes de agosto cuando los encargados de las instalaciones se dieron cuenta de que en una de las paredes de la planta -2 del aparcamiento había una importante grieta en la pared. Revisando las cámaras comprobaron que los daños los había producido un coche en la maniobra de marcha atrás con un vehículo alto, sin que su propietario hubiera alertado a los encargados de lo que había sucedido.

Según explicó el responsable de las áreas de Economía e Facenda, Mar, Participación Cidadá, Educación e Centros Socioculturais d de Viveiro, Jesús Fernández, cursaron la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y tras las investigaciones iniciadas se localizó al responsable de los daños. "Aparentemente ao coche non lle pasou nada, polo que ao tratarse dun coche alto igual o conductor non se dera conta do acontecido", reconoció Fernández.

El seguro del coche y el del aparcamiento hicieron un parte amistoso para la reparación de los daños, que afectaron únicamente a una pared, pero no al muro de contención del parking, según preciso el edil.

Mientras no se soluciona el problema están fuera de uso dos plazas.