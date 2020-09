Una cámara instalada en Celeiro capta jabalí y zorro, pero no lobo

El ganadero Antonio Liborio Nunes, con domicilio en Celeiro (Viveiro), donde su mujer tiene una pequeña cabaña ganadera, decidió colocar una cámara en su finca para tratar de detectar la presencia del lobo después de sufrir constantes ataques por parte del depredador, pero por ahora solo ha captado imágenes de jabalíes y del zorro en las tres jornadas en que la puso.

Liborio adoptó esta medidas después de hallar un día a un par de canes de un vecino comiendo ovejas de su cabaña supuestamente atacadas por el lobo. Esto le generó una discusión con el vecino, quien le aseguró que sus perros de raza pastor alemán no habían sido los autores de la masacre. El ganadero afectado, que ya perdió más de 60 reses en poco más de un año, solicitó entonces a su vecino que los prendiese.

Su otra medida para evitar las acciones del carnívoro ha sido situar a sus dos mastines dentro de la finca en que tiene ahora el rebaño de ovejas, algunas de las cuales son de raza. "Facía falta que non volvera", dice en alusión al lobo tras plantearse incluso desprenderse de todos los animales.

XOVE. Los ataques del depredador no cesan. El último conocido se produjo al lado de una casa de Os Carballás (Xove), donde se ha cobrado una cabra en la finca de José Louzao Quelle, Pepe do Chacino, quien se queja de que las acometidas son casi a diario, "non sei se chegará atacarnos a nós, isto é lamentable". El xovense ha perdido en lo que va de año 11 cabritos, 6 cabras y un ternero. Hace tres días le mataron otra cabrita de unos doce kilos de peso.

Pepe se muestra impotente, porque los ataques se producen en fincas cerradas. "Quen vai tornar o lobo toda a noite?", se pregunta el ganadero, que llamó para avisar del ataque a Medio Ambiente y le dijeron que con solo una pata será difícil de justificar la desaparición de la cabra, además de indicarle que seguramente tenga que denunciar en el cuartel de la Guardia Civil.

El afectado descubrió este viernes por la noche que le faltaba la cabra. "Pola noite, ás nove, funas gardar e xa non estaba, hoxe atopei no campo a pata, despois de andar buscando o sitio onde a comeran, pero non atopei nada. Agora as cabras e as ovellas acabanse, logo irán aos cabalos e aos becerros". El xovense cree que ya intentaron atacar a una vaca, porque "o veterinario preguntou que lle pasara, pois era mansa e púxose loca, o veciño di que lle ve algo por atrás". Recientemente mató cinco ovejas en otra casa próxima a la iglesia xovense.

JABALÍ. Este ganadero también se queja de los ataques del jabalí y dice que a un vecino "entroulle ao galiñeiro onte pola mañá —por el viernes— e comeulle unha galiña, e a outro tres a semana pasada. O outro día, cando íamos ao hospital, vimos unha camada con dúas cochas paridas cerca da casa do veciño", comenta. Pepe añade que cada vez que para el cañón de hacer ruido encuentra alguno alrededor de su finca.