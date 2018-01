La Carretera da Costa, un calvario para los usuarios y los vecinos de la zona

Como si del camino de Jesucristo al Calvario se tratase, la carretera de la Costa cuenta también con sus estaciones, puntos negros en donde este particular vía crucis se convierte en un infierno, tanto para los usuarios como para los vecinos de las casas que se agolpan en los márgenes de la N-642, que tienen que convivir a diario con el ruido y el peligro de una vía en tan mal estado.



Muchos aguardan que el anuncio del arreglo entre Fazouro y San Cibrao alivie la problemática, aunque entre dientes mascullan que la verdadera solución sería la tan ansiada construcción del corredor, que captaría la mayor parte del volumen de tráfico que atraviesa en la actualidad la principal arteria de la comarca.



Partiendo de Foz, dejando atrás la variante y la zona de Mañente, que Fomento rehabilitó hace ahora justo dos años, la primera estación se encontraría en la salida de Fazouro. En la primera parte de esta parroquia focense, en dirección a Viveiro, el firme aguanta a regañadientes gracias a los sucesivos parcheos de reasfaltado que han ido realizando en los últimos años. Sin embargo, a la altura de la playa de Arealonga ya comienza el "mambo". El asfalto, agrietado en muchos puntos, da lugar a un ruido difícil de soportar si uno no lleva la radio encendida.



El hecho de ser una recta limita posibles problemas de seguridad, pero la conducción se pone más difícil tras superar el puente sobre la vía de tren, en Nois. Los conductores pueden verse en apuros a su salida, en una curva con baches y repleta de gravilla, al igual que en el acceso a Arealonga, donde tocar el freno puede conllevar perder el control y salirse de frente.



Toda la vía a su paso por Nois presenta marcas de ruedas, un asfalto totalmente descarnado y baches que en algunas zonas podrían alcanzar ya la categoría de socavones. El carril más castigado es el izquierdo y es ahí donde muchos conductores realizan un zig zag continuo invadiendo el sentido contrario o el arcén para evitar los agujeros.



BAUXITA Y MADERA. Para muchos vecinos, el constante paso de camiones cargados de bauxita con dirección a Alcoa, que se ha incrementado en los últimos tiempos, así como otros que transportan madera hacia Navia son las razones principales del deterioro del firme. "Foron os que desfixeron todo, pasan polo arcén porque saben onde están os furados e ás veces xeran unhas vibracións espectaculares. A solución ideal sería sacar para fóra todo ese tráfico facendo o corredor", reclama el vecino de Nois Vicente Martínez.



Superada esta parroquia, en Cangas desaparece en gran medida la peligrosa gravilla de las orillas y la calzada en la variante de Burela no presenta demasiados problemas hasta las curvas previas al último acceso a la localidad.



La estación definitiva de este particular vía crucis se encuentra en Cervo. Primero en la recta de Figueirido, donde los arcenes están muy castigados y varios parcheos evitan que los amortiguadores sufran en exceso. Mucho peor están las cosas unos metros más adelante, en las curvas de acceso al centro de Cervo y en el alto en el que comienza la recta de Gran Sol.



VERANO Y LLUVIA. Los vecinos denuncian que la situación se vuelve insoportable en los días de lluvia y en verano, cuando aumenta el número de vehículos. "Cando chove é imposible vivir aquí, porque os camións fan un ruido impresionante cando collen os furados", lamentan. Alguno incluso optó por poner un doble cierre en las ventanas para poder descansar. "Estamos acostumados ao ruido, pero gracias ao dobre peche, que nos custou un montón de cartos. Así e todo, á televisión hai que darlle moito volume e durmimos na parte de atrás da casa", relata.