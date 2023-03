"Calquera persoa sente unha enerxía especial na capela da Misericordia"

"A miña vida non se entende sen a capela da Misericordia e sen a confraría", asegura René Gómez Fernández, mestre de Relixión católica en primaria e un dos fundadores da confraría da Misericordia de Viveiro. "Para min a capela é un sitio especial, tanto a nivel espiritual da comarca, como persoal porque moitas das miñas vivencias xiran entorno á capela", recoñece. Non en vano foi arredor da confraría onde se fraguou a súa familia: "Non vou dicir que coñecín á miña muller nela porque xa a coñecía no instituto, pero foi a raíz de entrar seu pai na confraría e despois ela na directiva cando nos fixemos parella e formamos a familia que temos hoxe en día".

O especial que é a capela para René nótase na súa forma de falar dela, en como describe a súa arquitectura ou as imaxes que alberga, que son cinco. O Ecce Homo, "que debe ser a imaxe de máis devoción de toda a comarca"; Nosa Señora da Misericordia, "que é a imaxe que está no retablo central e foi a quen se lle dedicou a capela cando se fundou"; a Asunción, "que se celebraba antes cada 15 de agosto"; San Antonio e a última en chegar, Nosa Señora da Clemencia, "que está na capela dende 2010 e é a imaxe que acompaña ao Ecce Homo na procesión de Semana Santa".

René subliña que a capela ten "unha enerxía especial". "Calquera persoa, sexa crente ou non, que entre en calquera momento do día na capela, porque está aberta todos os días dende pola mañá ata a noitiña, sente esa enerxía", afirma. Ademais para este mestre, o templo é tamén "un lugar de paz". "Supoño que esa paz que transmite vén dada polas pregarias que século tras século fixo toda a xente que pasou por ela. É como si quedara aí toda esa espiritualidade que chega á xente, independientemente das súas crenzas", di.

Nestes días a capela e os seus arredores teñen un bullicio especial porque os cofrades e moitos voluntarios xa están preparando a procesión que sairá pasada a media noite do Xoves Santo.