Un calor que no durará

Las temperaturas invitaban este jueves a disfrutar de la playa y al aire libre. En líneas generales puede decirse que rondaron los 20 grados, aunque moviéndose grados arriba en los municipios del interior (A Pontenova y Riotorto sobrepasaron los 25) y grados abajo en el litoral con Burela como el punto con menos grados al no alcanzar los 19 en la estación de Monte Castelo, aunque los coches de muchos que acudieron a la playa de A Marosa marcaran 24 grados. Este viernes la tendencia es a que el calor baje a esa frontera de esos agradables 20 grados y ya el sábado y el domingo seguirá bajando, con el añadido de que también vendrán las nubes.

¿Y que pasará en A Mariña cuando en el resto de la Península hay previsiones que apuntan a que se superarán los 40 grados en algunos puntos? Pues nada, porque aquí tenemos el viento del nordés que mantiene a raya los grados de más. En realidad, según indicaba este jueves desde Meteogalicia Alberto Romero, este calor excesivo que afectará a gran parte de la península respetará a Galicia, pero sobre todo respetará a la zona norte de Lugo y A Coruña y, sobre todo, a A Mariña. Y es que aquí tenemos el nordés que nos hará una visita y vendrá tan cargadito de humedad que propiciará la creación de nubes este sábado y el domingo, y "a sensación térmica baixará", apunta Romero.

"Podemos dicir que estamos baixo a influencia anticiclónica, pero con circulación do nordés ata o domingo o que non permite que as temperaturas sexan tan elevadas ", matiza Romero. Y bajará sobre todo este sábado porque según las previsiones que maneja Meteogalicia no se alcanzarán los 20 grados en ningún punto. Los más afortunados, en el interior con 19 y 18 grados, y los que ‘más frío’ pasarán en Burela con 16 grados. No se registrarán muchos más en Ribadeo, Foz o Viveiro con 17 previstos. El domingo habrá un leve repunte de grados, pero solo Mondoñedo y A Pontenova alcanzarán los 20 grados.

Lo cierto es que en A Mariña no hay olas de calor y eso parece ser que se lo debemos al viento del nordés. "No verán o máis habitual é que os anticiclóns estén no mar e no inverno no continente", explica el focense Adrián Naray Ares, graduado en Física con la especialidad de Meteorología y autor del blog O Tempo en Foz, y explica que cuando se acompañan del viento del nordés, "o vento chega aquí, quere ascender pero non pode porque se atopa coas montañas e hai tanta estabilidade que se forma un tapón de aire quente que lle impide subir e daquela fórmanse as nubes". "Ao outro lado das montañas o vento é seco porque xa deixa aquí toda a humidade", dice Naray que asegura que es en junio cuando el fenómeno se produce con mayor frecuencia porque el viento sopla más del norte. "En setembro, por exemplo, o vento acostuma a ser do sur polo que non se produce tanto este estancamento ", dice. Dependiendo del punto donde se produzca el tapón de aire caliente las nubes se pueden formar más abajo o más altas. "Pódese dar o caso que na costa haxa nubes e no Cadramón non, porque se o tapón quente se forma máis abaixo afectaría só ás zonas máis baixas".

La propia comarca tiene varias versiones meteorológicas. Según asegura Naray, las diferencias entre el interior y el litoral de la comarca son patentes, por ejemplo, con temperaturas mucho más altas en el interior. También hay diferencias entre la zona occidental y la oriental y, por ejemplo, es más húmeda la zona occidental porque los frentes suelen entrar por el oeste.