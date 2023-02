Callos e bacallau de éxito total

A aposta de José Vázquez Cuba por coller as rendas de O Frenazo en Alfoz en plena crise pandémica saíulle ben. "Tivemos unha moi boa acollida por parte dos clientes e desde que empezamos fomos a máis", sinala sobre un negocio que goza de boa saúde grazas en gran parte a unha cociña da que se encarga a súa muller, Marisol Vázquez Regueiro, con especial boa man para os callos que serven os xoves no menú e tamén os domingos.

Por citar un exemplo, o hostaleiro sinala que se todas as semanas teñen "mínimo cincuenta persoas" para comer o menú a mediodía, os xoves, que é o día "forte" en que sempre teñen os afamados callos e tamén bacallau á portuguesa, "hai algún día noventa persoas, énchese o comedor". Os callos, engade, tamén os teñen no menú dos domingos e ese mesmo día "saen moito por encargo de xente que chama para levar para as casas e din que están bastante bos".

O menú semanal téñeno a 11 euros, e adoita levar outras propostas como caldo, sopa, salpicón de marisco, carne asada, chuletas ou patacas con ovos e chourizo, "un prato que tamén tira moito". Na fin de semana ofrecen un menú "un pouco mellorado" a 16 euros e traballan bastante a carta. "Non é moi ampla pero si variada, con chuletón de boi, solombo de vaca... todo tipo de carnes que sempre temos e non fai falta encargar", apunta. Tamén poden preparar peixes ou mariscos de lonxa, pero neste caso hai que encargalos. "Hai xente que nos chama para ter ao día seguinte un par de centolas ou de bois, e si que o facemos", di.

A clientela de entre semana é "bastante fixa", con "xente de empresas que están traballando por aquí" e veciños de distintas localidades, "ao ser estrada de paso, hai xente da zona de Mondoñedo, de Abadín ou incluso da Pastoriza que para a comer".

José Vázquez reabriu O Frenazo en marzo do 2021 e dous meses despois impulsou a primeira verbena da comarca. O espírito festeiro continúa e cada quince días organizan unha cea baile, con música en directo e un menú especial que pode levar "zamburiñas, ameixas que lle saen moi ben á muller, carne en rolo, entrecot de tenreira...". De feito, mañá [por este sábado] teñen unha cea baile de San Valentín con varios pratos.

O hostaleiro, natural de Ferreira e que antes xestionou outros locais en Barreiros -Altar Playa, Moby Dick e Ballenato-, rexenta outro negocio hostaleiro en Alfoz, Casa Pereiras, enfocado a pizzas e hamburguesas pero que actualmente só funciona como bar de nove a cinco da tarde por non atopar cociñeiro.