La calle Reynante en Ribadeo se hunde

Una de las calles peatonales del casco histórico ribadense más significativas a nivel comercial, la calle Reynante, se está hundiendo. De las calles peatonalizadas fue una de las que más rápido generó quejas porque se vio que su empedrado se comenzó a hundir al poco tiempo. Pero en los últimos meses la situación empeoró y los vecinos manifestaron su inquietud porque creen que puede estar llegando a un punto en el que acabe por romperse definitivamente el adoquinado que la sustenta, especialmente en zonas alrededor del alcantarillado.

Las quejas vecinales y de los comerciantes de dicha calle, de las más comerciales de la villa ribadense, no cogieron por sorpresa al alcalde, Dani Vega, que admitió la situación y avanzó que en unos días personal municipal va a realizar una reparación para frenar ese desgaste.

Añadió que harán una intervención también en una calle paralela a esa, Ramón González, que considera que también tiene problemas similares que quieren atajar y por la que dice que también recibieron quejas vecinales.

Sin embargo, Vega añade que no tiene claro el resultado de esta intervención, pero lo justifica indicando que "agora mesmo non temos presuposto para facer unha intervención a fondo, que requeriría levantar por completo a rúa e facela de novo".

El regidor considera que en realidad el problema tiene una doble vertiente "que por unha banda vén da súa orixe, cando se fixo, porque cremos que nunca quedou ben de todo" y a ello añade algo que considera muy importante para que se está desgastando tanto: "que é o paso bastante habitual de tráfico, pero sobre todo de vehículos pesados, que iso é algo que ten que rematar".

El Concello será el primero en hacerlo porque apunta que el camión de la basura dejará de pasar por allí y la recogida la hará una furgoneta de menor tamaño con la que recoger los contenedores que existen "que iso non desgasta gran cousa e non ten nada que ver con que pase o camión do lixo, que afecta moitísimo máis".

Daniel Vega lamentó la situación y pide disculpas a los vecinos y comerciantes por las molestias que ocasionarán las obras que van a ejecutar en esa zona, aunque espera que sirvan para corregir esta problemática "porque doutro xeito acabará sendo necesario refacer a rúa enteira e iso será moito máis problemático".