La calle Arribada de Celeiro está ya reparada tras varias mejoras en todo el vial

El Concello de Viveiro finalizó las obras que ejecutó en la calle Arribada de la localidad de Celeiro, que presentaba serias deficiencias que desde el gobierno municipal quisieron corregir debido a los problemas que estaban generando al vecindario.

Según explicó la alcaldesa, la socialista María Loureiro, "as actuacións realizadas consistiron no aumento da sección dos tubos que forman a rede de evacuación de augas residuais; dotación neste tramo do vial dunha rede separativa de pluviais; aumento da sección da rede de suministro de auga potable, para así garantir o bo servicio da instalación; soterramento da instalación de alumeado público e demolición do pavimento actual de formigón, para colocar losetas de granito gris abullardado, seguindo o mesmo criterio que se está utilizando para o resto do núcleo de Celeiro".

Todas estas mejoras eran necesarias porque se habían ido sucediendo problemas de todo tipo que se destacaban especialmente en épocas de lluvia y que, en todo caso, descargaban en el vial una serie de carencias importante.

Esta vía es muy especial al conservar la tipología marinera

Se da la circunstancia de que Arribada es el principal acceso de comunicación a la Rúa Grande de Celeiro, pero presenta un trazado sinuoso y la tipología de las edificaciones que la flanquean le confieren una singularidad especial, manteniendo todavía ahora la tipología propia de un asentamiento tradicional marinero.

Esta obra estuvo subvencionada por el Fondo de Compensación Ambiental 2020 e incluyó también una reposición de la pavimentación en toda su extensión así como la mejora de todos los servicios urbanos y la reestructuración integral de la calle.

María Loureiro resaltó que el objetivo con estos trabajos fue "garantir a funcionalidade e mellorar a calidade visual e urbana do contorno" para paliar los problemas que los vecinos habían venido denunciando y recuperar un espacio importante de Celeiro.