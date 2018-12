La calle Álvaro Cunqueiro de Foz tiene restricciones para vehículos pesados

La calle Álvaro Cunqueiro de Foz abrió al tráfico de vehículos después de varios meses de obras para llevar a cabo su remodelación integral con el fin de que el peatón tuviera más espacio. La apertura al tráfico supone una restricción en la calle ya que los vehículos pesados, los articulados y los autobuses que circulen en dirección Ribadeo no podrán adentrarse en la calle hasta Dámaso Alonso sino que tendrán que dirigirse a la zona del puerto por Salvador de Madariaga porque, según explicó el jefe de la Policía Local focense, Jesús Amor Prieto, les resultaría complicado hacer los giros necesarios para subir hasta la Rúa do Pilar, por donde se efectúa la salida hacia Ribadeo. La señalización para indicar que los vehículos de más de siete toneladas no pueden hacer ese giro a la derecha en la glorieta de Vilalba aún no está colocada pero se hará en los próximo días.

La calle cambia su sentido habitual y pasa a ser la entrada a la localidad en dirección Ribadeo- Burela. Además las cabeceras de la calle, hasta Dámaso Alonso y Costa do Castro son de doble sentido. La velocidad, al igual que en la Avenida da Mariña, está limitada a 20 kilómetros por hora porque son calles con presencia de muchos peatones. «Estase advertindo á xente de que circule con precaución porque na rúa hai elementos coma bancos para o desfrute dos peóns e hai que evitar perigos», subraya el jefe de la Policía Local.

La Avenida da Mariña sigue abierta al tráfico y cuenta con aparcamientos rápidos para facilitar las compras

La Avenida da Mariña continúa abierta al tráfico en dirección Burela y ya están acondicionados los aparcamientos rápidos de un máximo de 45 minutos para facilitar las compras. La idea con la que se estableció este cambio, ya que la avenida fue peatonal hasta que empezaron las obras en Álvaro Cunqueiro, fue convertirla en una calle eminentemente comercial.