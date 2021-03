Calidad y gran descuento en Viveiro

Productos con descuentos de hasta el 70% siguen este sábado a la venta en 36 negocios del Centro Comercial Histórico de Viveiro, que puede visitarse aprovechando la relajación en las restricciones por la pandemia. Moda, calzado, complementos, productos infantiles, de deportes, joyas, muebles, decoración, artículos para el hogar, óptica o telefonía tienen grandes rebajas.

Por otra parte, la gerente del CCH, Isabel Méndez Rivera, señaló que "a crise derivada da covid-19 está a supoñer un reto sen precedentes para o comercio local. Os centros comerciais abertos tiveron que buscar novas fórmulas de dinamización comercial para adaptarse aos cambios nos hábitos de consumo e os protocolos sanitarios esixidos para facer fronte a pandemia", una situación que va a ser analizada.

"Co obxectivo de compartir experiencias e descubrir distintas iniciativas dentro e fóra de Galicia -explica-, os días 10 e 11 de marzo terá lugar o primeiro Congreso Galego de CCAs e CCUs. O evento, en formato online, acollerá relatorios de expertos e mesas redondas nas que intervirán representantes de varias zonas comerciais urbanas do País Vasco, Canarias ou Portugal".

Ella representa al centro viveirés: "Este primeiro Congreso está organizado polo Arteixo Centro Comercial Aberto, en colaboración coa Asociación Galega de Xerencia de Centros Comerciais Abertos. Nace adaptado ás circunstancias, pero coa idea de ter continuidade no futuro. As axudas económicas directas a pemes e autónomos, os bonos para o incentivo do consumo, a dixitalización e as iniciativas de transformación de espazos urbanos en distintos lugares serán algúns dos temas a tratar".