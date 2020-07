El Real Club Náutico de Ribadeo izó este lunes las banderas azul y la Q de calidad turística concedidas al puerto deportivo de la localidad. Son unas instalaciones que afianzan de este modo su prestigio y el cuidado con que se vienen gestionando para poder conservar unos estandartes con unos niveles tan exigentes en ubicaciones que albergan embarcaciones que, de no cuidarse, podrían ser contaminantes. Pero el trabajo del club que gestiona las instalaciones impulsa desde hace años su ejemplarización tal y como se volvió a demostrar el lunes. Además, se dio la circunstancia de que el izado se produjo a solo cuatro días de las elecciones para elegir una nueva directiva para la entidad, comicios que se tuvieron que aplazar a causa de la pandemia de coronavirus y que se harán el viernes.

En el acto de izado el presidente, Ramón Acuña, reconoció que este acto era "un recoñecemento ao labor destes oito anos que levamos aquí. É o oitavo ano no que temos a sorte de izar esta bandeira que certifica que o porto de Ribadeo é un dos mellores de Galicia. Tanto é así que estamos no ranking dos sete primeiros portos deportivos que ten Galicia, tanto en número de tránsitos como en instalacións".

El presidente, que había avanzado que no estaría más de dos mandatos en el cargo y cumplió con su promesa ya que no se presentó en una tercera ocasión, recalcó la importancia de estas instalaciones. Aseguró que están muy cuidadas y anticipó que a los que vengan les legan "unhas instalacións de primeira orde, coidadas, con servizos para todos os socios, sen menoscabo de ningún deles, porque todos somos participes dunhas instalacións dunha entidade que nunca, polo menos no tempo que levamos nós, estivo en contra de ninguén, estivo soamente loitando por aclarar as circunstancias que levaron á situación que estamos a vivir. E neste momento ímonos coa satisfacción do deber cumprido".

También hizo una especie de balance para apuntar que si se analizan las propuestas con las que se presentaron en 2009 y 2010 "neste momento están plenamente cumpridas. Deixamos un club saneado, con todas aquelas propostas de instalacións a realizar feitas e coa satisfacción de saber que neste momento a Xunta de Galicia xa tomou en conta a decisión do peche da bocana e a apertura da nova bocana no canal sur, e polo tanto nós podémonos sentir orgullosos neste momento de deixar un club náutico perfectamente orientado ata os anos vindeiros. Eu confío en que os substitutos que collan as rendas teñan a sorte que tivemos nós e o coidado esmerado en manter as instalacións".

En el acto no estuvo ni el alcalde ribadense ni representantes de la Xunta. Excusaron su presencia por cuestiones vinculadas a la pandemia. Acuña hizo referencia a la situación actual para expresar su confianza en que "isto sexa unha cuestión pasaxeira, que volvamos retomar á nosa vida e Ribadeo poida gozar dun verán apacible, tranquilo e cunha asistencia de turistas o máis grande posible".

COMPLETO. La importancia de las banderas, al margen de reconocimiento y el prestigio que otorgan por sí mismas, se debe a lo que implican, que es un tratamiento completo a nivel ambiental de todo el entorno, algo particularmente complicado debido a la actividad que se desarrolla en toda la zona.

Sin embargo, Acuña se distinguió siempre durante estos años por tener muy clara su intención de potenciar el puerto deportivo ribadense con estos distintivos, consciente de la trascendencia que tienen.

TURISMO. El puerto deportivo ribadense es particularmente importante en la localidad porque por allí pasan numerosos turistas, algo que se hace especialmente visible durante la etapa veraniega, en que cientos de personas pasean por allí o van a los establecimientos de hostelería de la zona.