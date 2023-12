Cajoto ve "máis cerca que nunca" el arreglo del cruce de A Corredoira

El anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de que se va a acometer una mejora del cruce de A Corredoira, que sirve de intersección entre la N-642 y la LU-152 que lleva a Ferreira de O Valadouro, hizo que el alcalde de Foz, Fran Cajoto, se mostrase especialmente satisfecho, porque asegura que se trata de una obra muy necesaria que "agora está máis cerca que nunca". De este vial se benefician sobre todo los vecinos de las parroquias de Vilaronte, San Martiño, Santa Cilla y San Acisco en Foz, aunque también todos los de Alfoz y O Valadouro, que lo utilizan habitualmente para desplazarse a Foz.

En este caso, Cajoto indicó que siguen "superando fitos", y apuntó que bajo su punto de vista el Ministerio de Transportes "está cumprindo con Foz". La aprobación definitiva del proyecto en la intersección de la Nacional con la carretera de Ferreira vendría, así, a cumplir una necesidad "moi esperada". "Non son palabras baleiras, xa que se publicará proximamente no Boletín Oficial do Estado", explica Fran Cajoto.

En cuanto al enlace propiamente dicho, el regidor focense avanzó que contará con carriles de espera centrales para agilizar el tráfico en este lugar y, de este modo, evitar algunos colapsos que se forman sobre todo en verano, cuando el tráfico se acumula. En este momento, la situación tambiénprovoca retenciones que llegan a ser peligrosas en momentos de tráfico intenso.

Recuerda que "cunha estrada con 15.000 vehículos diarios e tempos de espera de ata 20 minutos para incorporarse na intersección en verán había que facer algo. Estivemos traballando moito tempo co ministerio e estamos moi agradecidos".

Otro ejemplo

Como ejemplo de ese apoyo por parte del ministerio, el mandatario focense cita otros ejemplos como el aumento de altura de tres puentes para evitar problemas en el transporte, el impulso a las rotondas de Cangas que ya están en fase de expropiaciones o el anuncio de la redacción del proyecto del tercer acceso a Foz "que agardo ver publicado en pouco tempo".

El regidor explica que, además de todo esto, Gómez Besteiro consiguió agilizar los trabajos de reparación en A Areoura que, recuerda, "estaban estancados e provocaban un importante prexuízo na arteria principal da comarca. Vexo que hai compromiso e se avanza e isto para nós é prioritario. Seguro que teremos máis boas novas", destaca Cajoto.