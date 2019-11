Cajoto, molesto con Candia por querer cambiar Foz de juzgado

La propuesta de varios abogados para que Foz pase a adscribirse al partido judicial de Mondoñedo y, sobre todo, la postura de la alcaldesa mindoniense, la popular Elena Candia, asumiendo en solitario esa postura y sin consultar a los regidores implicados, se encontró con un rechazo frontal por parte de estos, que censuraron su actitud.

El principal afectado, el alcalde focense, el socialista Fran Cajoto, reconoció ser "o principal sorprendido pola noticia na que a alcaldesa de Mondoñedo pretende falar no nome dos veciños de Foz para cambiar a sede xudicial de referencia do noso concello". El regidor califica esa postura de "parche" porque dice que eso solo sería "trasladar o problema dos atrasos do xulgado de Viveiro ao de Mondoñedo".

Cajoto dice comprender que Candia quiera lo mejor para Mondoñedo "pero existe unha lealdade institucional, un respecto ao resto de concellos e alcaldías que debe de primar sempre e non logro comprender como a máis alta dignataria dun Concello pretende impulsar unha medida noutro saltándose ao seu máximo representante e ninguneando incluso aos seus propios compañeiros de partido en Foz".

El regidor focense considera que de hacer una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial esta tendría que pasar por habilitar un nuevo juzgado en Foz pero que fuese referencia para la parte oriental de A Mariña debido a su céntrico emplazamiento.

La propuesta le costó también las críticas de la alcaldesa de Viveiro, la también socialista María Loureiro, quien se mostró abiertamente "molesta" por la actitud de Candia, a la que pide "respeto" y añade que el exceso de trabajo acumulado en los juzgados de Viveiro "é un problema de hai anos que non se soluciona con esa derivación a Mondoñedo. Non se entende por que se plantexa agora", al tiempo que advierte que no tolerará que "Viveiro quede sen o terceiro xulgado, que é necesario".