Cajoto dice que la Xunta relegó el plan turístico de A Mariña pero lo relanzará

El presidente de la Mancomunidade de Concellos da Mariña, el focense Fran Cajoto, respondió ayer a las críticas del portavoz popular en el organismo, Demetrio Salgueiro, señalando que fue la Xunta la que relegó sus intentos de impulsar el Plan de Sostibilidade Turística en la comarca al haberlo colocado en el "cuarto posto dos catro proxectos mellor valorados por Turismo de Galicia, unha verdadeira mágoa porque se perde unha primeira oportunidade de recuperar o peso que debe ter unha comarca como a A Mariña, que conta cun potencial e uns recursos por explotar".

Salgueiro le afeaba no haberse movido bien ante el Gobierno, que cofinancia estos planes, dotados con tres millones de euros, y Cajoto le responde que ha solicitado una reunión urgente con el vicepresidente de la Xunta y nuevo conselleiro de Turismo para reorientar la situación: "Pretendemos que se cumpra o compromiso inicial e, xa que non se considerou o da Mariña un proxecto prioritario nesta quenda, se rectifique para posteriores convocatorias, que nos consta se van producir. Así, queremos ter a certeza de que o proxecto, moi ben valorado tecnicamente, sexa o primeiro destino na listaxe galega para a próxima convocatoria da Secretaría de Estado de Turismo. Tamén lle solicitaremos ao vicepresidente a realización de accións de promoción cos fondos que indicaron que se tiñan consignados, poderemos dar un impulso ao turismo na comarca aínda que as cantidades sexan menores".

Patricia Otero dice que el alcalde de Foz es un referente

Sobre lo dicho por Salgueiro, a Cajoto le parece grave que asuma órdenes de partido para «iniciar una confrontación sen fundamento» en lugar de presionar en Santiago para defender el plan. Cajoto dice que no usará la Mancomunidad como arma política.

MERO TÍTERE. En este sentido se manifestó la secretaria provincial del PSOE, Patricia Otero, que tildó a Salgueiro de "mero títere de quen manexa o seu partido, adicandose a propagar falsidades en vez de preocuparse en solventar os problemas dos cidadáns da Mariña". "Esta é a forma que ten o PP de responder ao traballo dos demáis, non só deste rexedor socialista, senón do conxunto de rexedores da comarca que traballaron con responsabilidade e seriedade"» dijo Otero, añadiendo que "Cajoto vai seguir sendo un referente para os socialistas e para os veciños de Foz".