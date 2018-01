La cafetería de O Rei das Tartas en Mondoñedo se repone de su noveno robo

La cafetería de O Rei das Tartas no gana para disgustos. En la madrugada del pasado 31 de diciembre sufrió su noveno robo desde su apertura. En este caso, los delincuentes rompieron una de las ventanas laterales del establecimiento y accedieron a la caja registradora.



El importe que se llevaron asciende a entre 60 y 80 euros. En este caso, los ladrones no pudieron acceder a la máquina recreativa ya que el local todavía no dispone de una después del robo sufrido el 12 de diciembre. La intención del dueño es instalar una nueva, pero esta vez dentro de una jaula para dejarla a salvo cuando el establecimiento esté cerrado.



En el vídeo que acompaña la noticia, de las cámaras de seguridad de la cafetería, se puede ver a uno de los delincuentes sacando dinero de la caja registradora.