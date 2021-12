Un café con un libro

El ritual se repite los jueves cada quince días a las siete de la tarde en la biblioteca de Alfoz. Los doce integrantes del club de lectura –todas mujeres menos José Ramón– se sientan alrededor de una taza de café, acompañada de pastas, para disfrutar contando sus versiones del mismo libro. Ahora giran alrededor de Patria de Fernando Aramburu. "O mesmo libro lido por persoas diferentes é distinto e iso é o bo do club de lectura", explica la coordinadora de la actividad, Arantxa Incera.

Hace casi dos años que se celebran estas reuniones en las que se comparte mucho más que una historia. Cada libro es la excusa para pasar un buen momento y para enriquecer esa lectura con otros puntos de vista y con una película, una serie o alguna actividad relacionada. "Con cada libro sempre buscamos información sobre o autor e sobre a obra mesma para saber máis e enriquecer o debate e unha vez rematada a lectura facemos algunha actividade relacionada", explica Incera. Por ejemplo con Os pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán visionaron la serie y con O souto dos catro vento’ de María Oruña visitaron Santo Estevo do Ermo.

Siempre se intercalan libros en castellano y en gallego y la elección de cada lectura es totalmente democrática. "Cada quen fai as súas propostas e despois votamos entre todos e lemos a gañadora", asegura la coordinadora, que explica que los libros se parten en dos mitades para adaptar el nivel de lectura a cada participante. "Ás veces elixes unha obra que alguén xa leu, pero ao final dá igual porque unha segunda lectura sempre che fai fixarte en detalles que na primeira non apreciaches", afirma Incera, que destaca que todos los participantes son apasionados de la lectura "e sempre len máis libros dos que compartimos no club e ao final acábanse compartindo tamén esas lecturas".

El club no es algo cerrado sino que con cada lectura se pueden incorporar nuevos miembros y además se puede elegir no participar en alguna. "A experiencia é moi boa porque somos lectores que disfrutamos cos libros compartindo a experiencia con outras persoas, algo que enriquece moito", afirma Incera, que anima a la gente a participar y a crear clubs nuevos. "Temos fondos na biblioteca que compramos para o noso club e que podemos prestalos sen problema", indica y defiende que "nun concello pequeno e rural, como pode ser Alfoz, tamén pode haber unha vida cultural interesante, só é cuestión de buscar recursos".

EN PRIMERA PERSONA. Carmen Castro Lamelas y Aurora Geada Pena son dos de las participantes en el club que están encantadas con la experiencia y no se pierden ni una reunión.

A Carmen la definen como "unha devoradora de libros". Y es que puede pasarse hasta cuatro horas al día delante de las páginas. "Estou xubilada, así que teño tempo para ler e é un dos meus hobbies preferidos", reconoce, "a lectura venme moi ben mentalmente e é unha maneira de evadirme". "Métome cos persoaxes e a historia atrápame tanto que quero acabar e a única maneira de avanzar é lendo moito tempo", asegura entre risas.

Carmen se quedó enganchada a la intriga con el primer libro del club, La princesa de hielo de Camilla Läckberg. "Dende ese primeiro libro, lin o resto todos dela e gustáronme moito", asegura, "ás veces cando empezas un libro pensas que non che vai gustar, pero ao final todos teñen algo que te engancha".

Pero Carmen no disfruta solo de la lectura sino también de las reuniones del club. "Encántanme e encárgome de que non falte a taza de café", subraya, "o club non e só libro tamén é socializar cos compañeiros e a raíz do libro compartimos tamén experiencias vitais e iso é moi importante".

Aurora, por su parte, tenía abandonada la lectura por sus ocupaciones diarias, pero la jubilación la reencontró con una de sus pasiones. "Lemos sós e sacamos as nosas propias conclusións con cada libro, pero despois ao falalo entre todos sempre tes outras perspectivas e iso é moi interesante", afirma y reconoce que ese momento de compartir las historias "é moi agradable".

Resulta complicado quedarse con un único género, reconoce Aurora, pero si tiene que elegir se quedaría "con algúns de historia ou cos que tratan problemas sociais". Pero su favorito, hasta el momento, es O souto dos catro ventos "porque mistura a historia medieval co misterio e coa investigación actual e iso gustoume moito". Por lo que a su género favorito se podría añadir el misterio. "Acostumo a ler máis libros que os do club, como mínimo unha hora ao día pásoa lendo", indica.

Y así, entre hoja y hoja, entre relato y relato, estos doce apasionados lectores también protagonizan su propia historia.