Un Cadillac de colección para las citas importantes

Enseñé fotos de este haiga a mi padre y a mi hijo esperando respuestas de sorpresa o maravilladas ante la estética y el exceso del Cadillac Fletwood de 1950. Para mi sorpresa, a ambos les resultó familiar su ostentación y el motor 8 cilindros en V, pues una mecánica parecida tenía el tanque M24 –Cadillac fabricó ese y otros vehículos militares– en el que el primero hizo la mili en El Goloso. Y el nieto reconoció esa época del pasado, aunque fuera en el Hudson Hornet del 51 que había visto en la película Cars.

La influencia estadounidense en el cine y en la automoción ha sido enorme y al propietario de este sedán le tira. Lo buscó en Estados Unidos, lo restauró y acabó por ofrecerlo en alquiler junto con otro Cadillac de 1973 para celebraciones y rodajes de todo tipo. Además, es una de las estrellas de las citas mariñanas de clásicos. Alberto Rodríguez ya restaura en las mismas instalaciones de Talleres Armando que heredó de su padre en Foz otro haiga (por aquello de cuando los indianos regresaban al pueblo con lo mejor que haiga) Cadillac del año 1930 que apunta tan espectacular o más. La carrocería está en la carpintería pues la madera era básica en casas y coches, y no solo para salpicaderos.

El enorme cochazo de 1950 llegó de EE UU, donde dice Alberto que se podían comprar por 3.000 dólares para restaurar y por 10.000 remozados. Hoy no, ya cuestan un pastón y hay piezas de todo tipo, aunque molduras tuvo que pedirlas a artesanos de Cuba, donde están más acostumbrados a rehabilitar coches antiguos.

Este Fletwood de lujo se lo compraban pero a Alberto le dio morriña. Como el Eldorado o el Deville, es un referente

Este carro americano es de cuando la industria automotriz de la Motown Detroit iba muy por delante del resto del mundo. "Todavía marcan la pauta pues vemos como han ido ganando tamaño los coches de todas partes. Aquí ni había salido de fábrica el primer Seat 600 cuando en USA se movían en el Cadillac de seis plazas, con una radio que todavía hoy busca sola las emisoras, cambio automático o el arranque por botón, relativamente reciente en automóviles actuales", cuenta Alberto.

Podríamos destacar su línea torpedo, detalles de diseño heredados de la aviación y rarezas como los limpiaparabrisas de accionamiento neumático ligado a la admisión del motor V8 de 5.7 litros pero salta a la vista que su impresionante carrocería corresponde a una marca que sentó cátedra en cuanto a comodidad durante mucho tiempo. Servía para ir con lujo al último adiós o en el disfrute del ligue de cine al aire libre. O ir hacia la alfombra roja. "Un amigo tiene uno igual y dice que fue de Ava Gardner pero no hay papeles o testimonio gráfico", señala.

¿En cuántas escenas habremos visto coches como este que ahora se alquilan para llevar a la novia al altar o para rodar anuncios? Al abrir el enorme maletero solo faltan un par de cadáveres y la Thompson de los gánsteres pero Alberto prefiere recordar cuando Elvis Presley, enamorado de la marca, estrujó un puñado de uvas y pidió a Cadillac que se lo pintasen en el tono resultante.

El color original de este salón con ruedas era verde pero en Talleres Armando prefirieron otra combinación bicolor original. Ese tono vino o bola de Navidad ha estado de vuelta desde entonces, véase Mazda. "No me gustan los coches actuales –dice Alberto–, me parecen todos iguales. Tampoco es que exista un coche perfecto pues algo de cada uno interesa pero si tuviera que elegir uno ideal me decantaría por otro Cadillac, descapotable, del 58 o 59".