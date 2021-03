Los restos biológicos de ADN extraídos de un cadáver localizado en la costa de Francia, en la isla de Saint Pierre d’Oléron —situada en la parte superior del golfo de Vizcaya pero en territorio francés—, en marzo del pasado año 2020 confirman que se trata de los restos de Alejandro Meitín San Isidro, de 34 años de edad, al que se dio por desaparecido el 15 de diciembre de 2019 en Viveiro al caer dentro de su coche y con vida al mar, donde habría fallecido para ser arrastrado después por las corrientes.

La pandemia de covid-19, que afecta a nivel global desde marzo del pasado año, retrasó el proceso de contraste de los restos, que ha podido ser verificado al cruzar el resultado de los análisis practicados en el país galo, a través de las bases de datos de la Interpol, con los restos biológicos de ADN incluidos en la base de datos de personas desaparecidas remitidos en su momento a la central de A Coruña.

La identificación del cuerpo fue posible debido a que tras la desaparición del joven se recogieron en el municipio vivariense muestras de enseres personales y de familiares directos por si se diesen circunstancias como las actuales en que apareciese el cadáver de alguna persona sin identificar. La verificación se produjo al efectuar el barrido de ambos resultados y apreciarse la coincidencia de los mismos.

El hallazgo del cadáver ocurrió en el litoral francés más de tres meses después de su caída al mar. Las fuentes consultadas por este diario desconocían este jueves con exactitud en qué circunstancias se produjo la aparición, después de la cual se llevó a cabo una investigación interna en Francia, con inspección policial técnico ocular, cuyos resultados fueron remitidos al juzgado pertinente en el país galo, que realizó las diligencias oportunas para pasar a continuación al ámbito internacional, lo que ha posibilitado confirmar en estos momentos su identidad.

CONCLUSIÓN. Esta conclusión de la investigación, iniciada cuando se produjo la desaparición de Álex Meitín, indica asimismo que la hipótesis de una caída accidental con la que trabajó desde el primer momento la Policía Nacional en Viveiro, a partir de los indicios obtenidos, sobre todo a raíz de la localización del vehículo —un Ford Fiesta gris metalizado con matrícula 0480-FVJ— en el puerto deportivo de la ciudad del Landro, se confirma.

Cuando el 27 de enero de 2020 se descubrió el automóvil, que estaba medio enterrado en el fango y con el morro empotrado en el fondo como si cayese de frente, pudo comprobarse que el mismo presentaba escasos daños, y también tenía un par de ventanillas abiertas, la del conductor casi en su totalidad —por lo que Álex podría haber intentado zafarse por ella pese a su constitución gruesa— y la del copiloto a la mitad. Además, estaba fracturada la luna delantera, aunque este hecho se achacó al posible golpe con una piedra o al impacto contra el lecho marino.

El turismo tenía asimismo el freno de mano puesto y el piloto de las luces activado, aunque estas ya no alumbraban, debido al tiempo transcurrido, doce días. Los investigadores consideraron en aquel momento que el conductor pudo tirar instintivamente del freno al ver que el vehículo se movía hacia el mar.

El hallazgo del coche supuso entonces un punto de inflexión en las pesquisas emprendidas para dar con el paradero del joven vivariense, quien en la madrugada del 14 al 15 de diciembre de 2019 había participado en una cena de empresa en un restaurante de Area. Más tarde le vieron en el exterior de un bar de Viveiro, aunque el vehículo situó su última parada en el muelle deportivo, en Lodeiro, donde lo avistó un marinero jubilado hacia el mediodía cerca del muelle, en un lugar próximo a donde atracan las embarcaciones de artes menores de pesca.

La familia iniciará la repatriación de inmediato

La familia de Álex Meitín deberá iniciar ahora los trámites para la repatriación de sus restos mortales, para lo que se dirigirán al juzgado, según indicó su primo Darío San Isidro, tras recibir notificación de la Policía Nacional. "Non é boa noticia, pero xa sabemos que os seus restos están aló". La Embajada, el Consulado o el Ministerio de Asuntos Exteriores son los cauces habituales. El proceso requiere medidas de seguridad y sanidad, además de resultar costoso. "Polo menos podemos enterralo", asegura Darío.



RETRASO. El primo entiende la dilación hasta la identificación, que atribuye al hecho de que se halló en un país diferente. "Hai máis desaparecidos e hai que comprobalo todo, ademais do covid, que supoño que tamén retrasou todo", señala.



CORRIENTES. Darío no duda de que las corrientes lo arrastraron desde el muelle vivariense, al que pudo acudir por su afición a la pesca, a lo que pudieron contribuir los temporales.