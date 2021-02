Ale de Paz: "Cada título nos fue acercando a ser el mejor club del mundo"

El Pescados Rubén Burela FSF prepara su reingreso en la competición de la Primera División femenina después de casi un mes sin jugar por diferentes motivos. El cuadro mariñano visitará el sábado al Universidad de Alicante, un rival directo en la pelea por los primeros puestos, con el objetivo de recuperar el liderato en solitario, ya que ahora lo comparte con el Alcorcón, que lleva disputados dos partidos más que las mariñanas.

El cuadro burelés disputó su último encuentro liguero el día 12 de diciembre, en Melilla, para finalizar la primera vuelta como líder del grupo. Después jugó dos partidos más, uno de la Copa de la Reina, en la pista del Marín, el día, para avanzar a los cuartos de final del torne, y conquistó la Supercopa en el pabellón Vista Alegre con el Poio como rival, el día 9 de enero.

Tras el título alcanzado el 9 de enero, el conjunto mariñano se preparaba para jugar frente al Alcorcón en el Vista Alegre, pero el conjunto madrileño solicitó el aplazamiento debido a sus problemas para poder entrenar por la gran nevada caída durante la semana en Madrid. Tras consumarse el aplazamiento, entró en juego el covid, al sufrir un positivo una jugadora del club naranja, lo que derivó también en una cuarentena de otras compañeras y la consiguiente suspensión de la visita a Zaragoza, donde debía enfrentarse al Intersala Promises, el día 23. Por el mismo motivo quedó aplazado también el encuentro del día 30, frente al Móstoles, que debía jugarse en el Vista Alegre.

Pese a la irrupción del virus, el cuadro burelés consiguió mantener una cierta rutina de entrenamientos con las jugadoras que no se vieron afectadas por la cuarentena y poco a poco se han ido incorporando el resto, aunque el cuadro naranja no llegará a la cita levantina en las mejores condiciones, sobre todo por la falta de ritmo competitivo. También es cierto que el Alicante se encuentra en una situación semejante porque tampoco no disputó ningún partido en la segunda vuelta y su último choque oficial tuvo lugar el 12 de diciembre. Las alicantinas ocupan la sexta plaza, con 12 puntos, y en la primera vuelta perdieron 2-0 en el pabellón Vista Alegre.

Una de las jugadoras que está ya preparando el partido es Ale de Paz, que explica que el equipo "va volviendo poco a poco a la normalidad" después de una situación que han atravesado ya muchos clubes en esta temporada. "Todos convivimos con la posibilidad de los contagios y no hay que darle muchas vueltas. La planificación es complicada porque puedes estar preparando un partido una semana y el jueves o el viernes el partido se aplaza. Es lo que hay, solo se puede trabajar día a día y eso es lo que tratamos de hacer", explica la jugadora, consciente de que no será fácil recuperar los partidos aplazados antes del final de la primera fase. "Nosotras podemos jugar entre semana, pero el resto de los equipos no son profesionales y tendrán más complicado poder viajar y jugar entre semana", señaló la jugadora.

MÉRITOS PROPIOS. Desde su llegada a Burela, en el verano de 2019, Ale de Paz ha sumado casi todos los títulos que se han puesto en juego, el último la Supercopa de España, además de ser elegido el club como el mejor del mundo del fútbol sala femenino. La jugadora de Neda considera que nada de esto es fruto de la casualidad y que directivos, técnicos, jugadoras y aficionados llevan remando del mismo lado para conquistar todos los objetivos marcados.

"Estamos demostrando una regularidad tremenda, ya que dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse y nosotras lo estamos consiguiendo. Desde la Copa de la Reina 2018-19 hemos ganado todo lo que hemos jugado y eso tiene una dificultad enorme", señala la jugadora, añadiendo respecto al galardón recibido la semana pasada por Futsal Planet que "para nosotras ya era un orgullo figurar entre los nominados, pero ganar fue algo muy especial, aunque los méritos están ahí. Hemos ganado todo lo que hemos jugado, tenemos al que ha sido elegido como segundo mejor entrenador del mundo, Julio Delgado, y a la segunda mejor jugadora, Peque, así que sumándolo todo creo que es justo", dijo.