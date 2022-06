"Cada obra que se executa no casco está pensada para ter un sentido de conxunto"

Foron tres anos de mandato excepcionais nos que houbo que lidiar cos efectos dunha pandemia. Aínda así Fran Cajoto fai un bo balance deste tempo no que tivo que acostumarse á alcaldía sen ter pasado sequera por unha concellaría.

Que balance fai destes tres anos?

Foron anos moi intensos, de aprendizaxe, pero tamén de xestión ante cousas tan inesperadas coma unha pandemia. Tiven que acostumarme a unha vida política á que era alleo e tiven que aprender rápido e aplicar a experiencia laboral previa.

Como levou chegar á alcaldía sen ningunha experiencia política?

Tocou dedicarlle moito tempo que lle tiven que restar á miña vida privada, co cal foi a familia a que saíu máis perxudicada. Non deixou de ser unha enorme responsabilidade que aceptei con gusto porque nos presentamos para gobernar, para mellorar o pobo, e iso é o que estamos a facer.

Está sendo como esperaba?

A administración resulta máis lenta do que nos gustaría, pero é gratificante poder desenvolver proxectos que se van materializando aínda que a un ritmo menor do que nos gustaría. Os recursos son limitados e hai que priorizar e nalgúns casos atender urxencias que obrigan a parar proxectos que estaban iniciados. Niso consiste gobernar, en tomar decisións e tratar de facelo ben. Traballando con honestidade e humildade equivócaste menos veces.

Como van os que marcou como proxectos de futuro para Foz?

Algúns están máis avanzados e outros menos. O máis avanzado das grandes obras que permitirán dar un salto cualitativo a Foz é a creación do terceiro acceso para o que se está redactando o proxecto construtivo e tivemos varias reunións para impulsalo. Con respecto ao edificio multiusos para ubicar o auditorio, cines e a escola de música, que é unha reclamación histórica, seguiremos pedindo axuda á Xunta que ten as competencias para levalo a cabo.

En que centraron as actuacións nestes tres anos?

Priorizamos actuacións no casco urbano como corrixir o sentido da circulación en Álvaro Cunqueiro e Avenida da Mariña para desatascar o centro, especialmente no verán, e actuamos nas rúas con máis problemas en servizos e en accesibilidade, coma Costa do Castro, que non era rúa senón un camiño urbano, ou en Limoeiros. Tamén recuperamos o bar para os xubilados que estaba pechado. E nas parroquias melloramos a conectividade con fibra óptica en todas elas e actuamos en camiños en mal estado.

Como están aplicando o plan de mobilidade?

O plan de mobilidade é unha guía de actuación sobre todo no casco urbano, aínda que tamén afecta ás parroquias, para que cada obra teña sentido de conxunto. É o que aplicamos en Costa do Castro, que se prevé que sea unha acceso cando se execute o terceiro vial para entrar na vila e igual que se fará no eixo entre a glorieta de Vilalba e o Campo da Cabana polas Casas Baratas cando se execute a súa humanización.

Conseguiu aquilo que pretendía para este tempo?

Tiñamos uns obxectivos e hai algúns mais avanzados ca outros, pero teño uns compromisos adquiridos cos cidadáns e están moi presentes. É certo que nos gustaría avanzar máis, pero a pandemia tamén nos obrigou a un cambio radical nas políticas.

Que previsións ten para o ano que queda de mandato?

Seguir avanzando no terceiro acceso, loitar polas rotondas da N-642 en Cangas e porque se inicien as obras de depuradora. Tamén seguiremos traballando nesas cousas que se dicen ‘menores’ como implantar madrugadores nos colexios, dotar de cobertura os barrios de Trasmonte, Teixeira e Fontao en Santa Cilla ou lograr unha escola obradoiro de xardinería con Alfoz e O Valadouro.

Como afronta este último ano preelectoral?

Coa tranquilidade que nos dan tres anos de traballo. Teño a satisfacción de traballar o mellor que podo polo ben do meu pobo e despois terán que ser os veciños os que decidan.

Ten ilusión para outro mandato?

Teño.