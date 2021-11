La presencia cada vez más notoria del lobo en la comarca de A Mariña despierta muchas sensibilidades por su cercanía a las viviendas y los ataques a perros, sin embargo los ganaderos con reses en el monte inciden en que el problema viene de lejos e incluso temen que acabe con los caballos autóctonos, al no lograr que sobrevivan las crías. Estudiosos del cánido reseñan que su hábitat se ha expandido de igual forma que la superficie forestal y demandan a las administraciones que informen con datos reales a los mariñanos y los doten de medios para reducir el alarmismo y lograr la convivencia.

"Agora é un tema moi mediático porque mata cans e ovellas á beira das casas, pero os gandeiros do Xistral levamos co problema máis de dez anos e ninguén mirou por nós", dice Francisco Javier Fraga Corbelle, que reseña pérdidas de "40 ou 50" animales cada año en sus terrenos del monte en la parroquia ourolesa de Miñotos y lamenta la incomprensión que sufren los ganaderos. "O único que sentes é impotencia, ninguén pode comprender que isto é o peor que pode haber pero aquí ninguén fai nada, xogamos a meter a cabeza debaixo da auga para non ver o tema", incide.

Francisco Javier Fraga, junto a los restos de un potro muerto en Miñotos. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Sus reses, unas 40 vacas y cerca de 70 caballos, están en libertad "como se fixo dende tempo inmemorial" en el monte, adonde acude frecuentemente a ver a sus animales y a comprobar si hay pérdidas. "Matou tres nos últimos dez días. Eu son dos que máis lle aporto ao lobo, hai dous anos non me quedou ningún poldro nin poldra", afirma el ganadero, que dice tener "asumido que isto acabouse. Quédanlle cinco ou seis anos ás bestas, despois non sei que quererán facer con estes montes ou cos que están na Rede Natura. Os cabalos acábanse, cómeos todos o lobo", insiste.

Antonio Paleo, presidente de la comunidad de montes Laxamoura de Xove, coincide en que para ellos "a inquietude máis grande é o lobo". "Baixas do monte, deixas o gando ben pero vaste pensando que cando volvas non sabes como o vas atopar, incluso te vas despedindo do animal, porque nós querémoslles moito a estes animais. Que teñas un poldriño e que ao outro día o vexas medio comido ou agonizando é unha pena", cuenta.

Paleo asegura que las pérdidas son constantes. "De dez poldros que naceron este ano quedou un de casualidade. E dous atopámolos mortos, pero o resto non se atopan. É incalculable porque moitas veces non os ves, non atopas a perda", explica el presidente de un colectivo que agrupa a 40 comuneros, con unas 270 vacas y un centenar de equinos, y que se muestra sorprendido por el avance del cánido.

"Eu oíalle falar a meus avós do lobo aló no alto do monte cando había nevaradas, pero non cerca das casas. Hai que protexelo porque todo o que hai na natureza é necesario, pero había que telo algo máis controlado nestas zonas", dice sobre un animal que, considera, "xa se adaptou a nós. O outro día pasou por medio de onde estaban cortando madeira pegado ás casas, ás doce do mediodía", comenta el xovense, que en su casa ya no deja sueltos a los perros "por medo a el" y recomienda a quienes en esta época vayan a recoger setas a estos montes que no acudan solos. "Un día imos ter un problema considerable", advierte.

Muchos ganaderos acuden junto a Hilario Moliner de Unións Agrarias en Viveiro para la tramitación de las ayudas y trasladar su malestar. "Os gandeiros xa se levan queixando desde hai uns anos con certa frecuencia, pero a cousa foi aumentando e cada ano é máis complicado que se salven crías de cabalos", afirma, para añadir que las pérdidas son mucho más elevadas que las que reflejan los datos oficiales porque muchas veces el animal devorado no aparece.

En el último año, asevera, "a cousa é moi grave, foise desmadrando e os lobos pasaron de atacar unicamente no monte a facelo ao pé das casas a ovellas, cabras ou cans que desaparecen constantemente". Este sindicato cree que "hai risco de ataque a humanos" y continuará realizando movilizaciones para reclamar medidas. "Evidentemente non queremos que desapareza o lobo, pero isto é moi grave e hai que manter un mínimo de control", dice.

ESTUDIOSO DEL LOBO. Óscar Chao, coordinador del Proxecto Rebinxe, que lleva desde 2018 realizando un seguimiento de los grupos de lobos del norte de la provincia, ayuda a entender la situación actual, en la que se crean hábitats favorables para la especie al aumentar las superficies arboladas cerca de los pueblos.

Comprende que haya preocupación entre los vecinos y cree que las administraciones están contribuyendo a alimentar ese miedo en vez de informar con datos científicos y asesorar sobre medidas preventivas. "As administracións responsables, neste caso a Consellería, debería informar nas zonas onde hai agora mesmo conflitividade de que non hai perigo real para os humanos, si para os cans, e do que se pode facer para protexer o gando menor", señala.

Un lobo en uno de sus desplazamientos diurnos. REBINXE

Rebinxe está ultimando una publicación con los datos más recientes del censo de grupos familiares o reproductores de lobos, y cifra en tres o cuatro manadas las que habitan la zona más conflictiva ahora mismo, entre Viveiro, Xove y Ourol.

"Ás veces o número de ataques non é directamente proporcional ao número de exemplares, un grupo pequeno ou un exemplar en concreto pode estar detrás dunha serie de danos, e pola contra un grupo numeroso en ocasións pasa máis desapercibido, inflúen moitas variables e por iso é necesario contar coa información máis actualizada posible e analizar cada caso de maneira particular", cuenta.

El lobo, que tiene una densidad más elevada en los altos de O Xistral, ha ido ocupando áreas que llevaban décadas sin tener presencia habitual de la especie. "Por exemplo a zona máis costeira de Xove carecía de refuxio para o lobo ao predominar os cultivos e pasteiros. Agora converteuse nunha zona forestal onde atopan acubillo e dende onde acceden ao alimento", dice.

Chao, quien explica que factores como el abandono de la agricultura y la ganadería, pasando a convertir terrenos de cultivo y pastos en fincas de eucaliptos, la elevada dispersión de la población en Galicia, y el abandono del uso masivo de venenos y trampas explican la presencia del lobo en la práctica totalidad de la provincia.

"Nesa zona hai unha densidade de eucalipto moi grande que ao final é un refuxio perfecto para os lobos e están chegando a zonas ás que antes por hábitat non ocuparían. Aí atopan refuxio, pasan desapercibidos e teñen alimento, porque os xabaríns tamén están cerca das aldeas e ademais téñeno fácil co gando menor desprotexido. A administración é responsable da nefasta xestión do conflito, e da desastrosa política forestal e medioambiental que existe en Galicia", dice.

En cuanto a los perros, aunque cueste asimilarlo, "forman parte, entre comiñas, da dieta do lobo, aínda que nunha porcentaxe pequena", asegura. "Non se está informando á xente, hai que explicarlle que non é algo raro e que agora mesmo nesa zona non poden deixar os cans soltos en áreas de monte ou durante a noite, mesmo se están a carón das casas porque corren ese risco", dice Chao. Aboga por hacer lo mismo con el ganado menor y echa en falta asesoramiento y apoyo económico a las pequeñas explotaciones sobre medidas preventivas.

"Aínda que as medidas preventivas non funcionan en todos os casos hai moita marxe de mellora, poderían levarse a cabo programas piloto, tal e como vén recollido no Plan de Xestión do Lobo, para facilitar a construción alpendres onde gardar ovellas ou cabras en explotacións pequenas e familiares", comenta. El objetivo es ponérselo difícil al lobo: "Se llo pos difícil acabará marchándose ou reducindo moito os ataques, se llo pos fácil non se vai ir nunca".

El estudioso del cánido entiende que los ataques junto a las casas hayan generado alarma, pero rechaza totalmente que pueda haber riesgo para las personas. "Entendemos que a xente estea preocupada, é lóxico e entendible incluso que poida ter medo polo que poida pasar se o lobo está máis cerca das casas, o que non é normal é que as administracións, a xente que ten acceso a esa información ou que é a súa responsabilidade, non solvente esas dúbidas ou medos. Deberían atender a esas persoas coa información e cos datos, que poden consultarse", subraya Chao, que lamenta que aparte de no informar se esté "esaxerando ou difundindo medos infundados que non se basean en datos científicos, como que é un risco para as persoas. Incluso hai alcaldes que compran ese argumento e que non se basean en datos", lamenta.

El experto admite que "o risco cero non existe en nada e por suposto tampouco con animais silvestres, pero de aí a que sexa un risco real ou importante dista moito".

El lobo, añade, sabe medir las distancias con la gente: "Son animais silvestres, sempre van fuxir das persoas. Non lles interesa para nada entrar en contacto co ser humano, saben que é un perigo e causa de morte".

