Caballos, cultura y tradición nutren el regreso de As Quendas en Mondoñedo

Mondoñedo celebra desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición de As Quendas, fiesta y feria ganadera que tuvo lugar por primera vez en 1541. "Cando se lle concedeu permiso para facer unha feira franca dun día e dous máis de festa", recuerda Miguel Souto, presidente de la comisión organizadora que lleva también As San Lucas. Estas sí pudieron celebrarse en pandemia, aunque con restricciones, a diferencia de As Quendas, que llevan dos años sin poder realizarse. Una cita que se recuperó en 1984 tras casi tres décadas sin festejarse.

Las fiestas vuelven ahora a lo grande, siendo la primera de las grandes citas mariñanas en retornar sin ningún tipo de medidas restrictivas, incluida el uso de mascarillas en interiores, aunque desde la organización siguen haciendo un llamamiento a la prudencia.

Los caballos serán los grandes protagonistas de la jornada dominical, con una feria de ganado caballar y de razas autóctonas, que arrancará a las nueve de la mañana en el campo de la feria. "Agardamos que haxa unha gran concorrencia de gandeiros, que veñan con moitos animais e que atraian moitos compradores", asevera Souto, con ilusión por recuperar una cita tradicional, en la que habrá premios para las mejores reses y los ganaderos que aporten más cabezas de ganado.

Un domingo en el que el campo de la fiesta será un hervidero de actividad, pues se celebrará la Festa da Empanada, que es un importante reclamo, como lo son las casetas del pulpo, que volverán a instalarse en la alameda, pero también el mercado con productos tradicionales del campo, que es un escaparate para todo lo mucho y bueno que se da en Mondoñedo, donde además de huerta también habrá artículos cárnicos, queso y otros productos de cercanía, como dulces, miel y fruta.

"Unha cita que cremos moi necesaria para apostar polos produtos de preto que, aínda que xa o sabiamos, coa pandemia quedou claro que son moi necesarios e estamos a falar de calidade", cuenta Souto, quien no oculta que el covid-19 ha dificultado la organización, pues "está a ser máis complicado porque hai menos ofertas musicais e de bares", dice.

El auditorio acoge el estreno de la obra de teatro ‘Nais’, una comedia de enredo

Inma Morandeira y Eva Iglesias. EP

Las ferias y fiestas de As Quendas también están de estreno en la parte cultural, pues el auditorio acogerá este sábado el estreno de la obra de teatro Nais, una comedia de enredo que dará comienzo a las ocho de la tarde. Los que aún no tengan su entrada puedan adquirirla en www.woutick.es. "É unha proposta que cremos moi interesante e de seguro que nos fai rir, algo moi necesario tras a situación de pandemia que vivimos", asevera el presidente de la comisión organizadora, que anima a toda la gente de la comarca a acudir.

Sobre el escenario encontrarán a dos actrices muy conocidas por sus apariciones en la televisión, especialmente en la TVG. Se trata de Eva Iglesias e Inma Morandeira, que dan vida, respectivamente, a Elena y Carla, dos mujeres en avanzado estado de gestación que se conocen de casualidad en la sala de espera del ginecólogo y que afrontan la maternidad de una forma muy diferente, pues mientras Elena no la concibe sin un padre, Carla es una ejecutiva a la que le preocupa más su carrera profesional.

Una situación, y todas las que vendrán a continuación, que llevarán al espectador a ir conociendo la vida de ambas, todo a través del humor, garantizado a lo largo de los 75 minutos que dura la obra, dirigida por Javier Mariño y que está producida por Destino Bergen Audiovisual y Entre Patas Teatro.

Mircromina apuesta por las marionetas de guante para representar 'A familia unida'

Una obra especialmente pensada para un público adulto, que podrá participar previamente en otro importante espectáculo pensado para todas las edades, pues habrá una representación de títeres a cargo de la compañía mindoniense Mircromina, al frente de la cual está Ton Arenas, creador de las historias y de los guiñoles desde su taller del barrio de Os Muíños y que ha escogido para la ocasión marionetas de guante, con las que representará A familia unida, que dará comienzo a las cinco de la tarde en el ferial, frente a la iglesia de Os Remedios.

En otro punto estratégico de la ciudad, la Praza da Catedral, aunque en este caso el domingo, se darán cita a las once y media de la mañana los participantes en la tercera edición de la Xuntanza de Vespas, Lambretas y Clásicos, que iniciarán un recorrido por distintas partes de la ciudad hasta la Alameda, contribuyendo a la creación de un gran ambiente en toda la ciudad.

Gaiteiros en las Quendas de Mondoñedo. ARCHIVO

RITMOS DIVERSOS. Como todas las fiestas, en As Quendas mindonienses la música es fundamental y se alternan los ritmos más tradicionales con los temas bailables, que se reservan para las verbenas, que arrancan a las diez de la noche del viernes con la participación de la orquesta Fusión; este sábado, la jornada se iniciará con sesión vermú amenizada por Ritmo Joven, que repetirá en la verbena junto al grupo Eureka, que empezarán a actuar en torno a las nueve y media.

Cuatro orquestas amenizarán las verbenas de los tres días y los vermús del sábado y el domingo

El domingo también habrá sesión doble, con La Favorita, tanto al mediodía como a la noche, en este caso un poco antes, pues está fijado su arranque para las nueve.

La parte de música tradicional dará comienzo a las ocho de esta tarde, pues el grupo de gaitas Entre Lusco e Fusco se encargará de amenizar el paseo de la pregonera, las autoridades y los quendeiros hasta el auditorio. Un recorrido en el que tampoco faltarán los gigantes y cabezudos.

El coro Mestre Pacheco de la escuela de música O Pallarego será el que ponga la banda sonora al término del pregón.

Las gaitas regresarán a escena el domingo, día grande de las fiestas de As Quendas, a partir de las once cuando volverán a acompañar a los pequeños protagonistas en su tradicional recorrido por el mercado de productos locales y los de la Festa da Empanada. Una visita que iniciarán en la Praza do Concello y que marcará el comienzo de una jornada especial para ellos, que seguro aprovecharán para disfrutar, como el resto de pequeños, en las atracciones.