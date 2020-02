El equipo del programa Crónicas de La 2 grabó en la comunidad de montes de Boimente parte de un reportaje sobre razas autóctonas gallegas, en este caso con los caballos de pura raza galega como protagonistas y de la mano de la asociación Puraga, que propuso a esta comunidad por su gestión ejemplar.

"Para min é a gandaría por excelencia, tanto por número de cabezas como polo manexo que teñen dos cabalos", apunta Isabel Casariego Vierna, veterinaria de Puraga, la única entidad reconocida oficialmente como gestora del libro de registro genealógico del caballo de pura raza gallega.

Destaca especialmente el "bo xeito" para el manejo de los animales, que "están moi tranquilos" ya que los comuneros emplean únicamente la voz para dirigirlos "e en ningún momento lles pegan unha vareada, que noutros sitios tiran máis da forza".

Los comuneros comentaron para el programa —aún no saben cuándo se emitirá— la actividad que realizan con los caballos y movieron a un grupo hacia el curro donde cada primer domingo de julio celebran la Rapa das Bestas, incluso "colocóuselle unha GoPro a un dos cabalos metido na manda e grabáronse unhas imaxes moi bonitas", apunta Casariego.

Desde Puraga por su parte explicaron cómo se realiza la identificación de un caballo, el prototipo racial o las aptitudes de estos equinos, que "non só teñen a finalidade cárnica, senón tamén a deportiva, como cabalos de deporte".

Desde la comunidad de montes de Boimente su secretario, Carlos Martínez, explica que actualmente tienen en sus 1.002 hectáreas unos 250 caballos, de los que 71 son "nais de pura raza galega". "Cada vez imos máis á pureza do sangue, temos separados os da raza dos outros", añade.

"O NOSO MONTE NON ARDE". El comunero destaca que el colectivo de Boimente es "un exemplo a seguir para moitos" fruto de un trabajo "os 365 días do ano". "O noso monte non arde porque está moi ben coidado e non ten maleza", resalta Martínez, quien explica que realizan una vigilancia continua de toda la superficie para detectar las necesidades, que tienen un plan de ordenación que desarrollan "a rajatabla" y que tienen el monte dividido en quince parcelas por las que rotan a los animales sin mezclar a los de pura raza galega de los del resto.

"Todo iso require un esforzo todo o ano, non é cousa dun día, senón sería imposible ter o que temos", insiste el directivo, que agradece que les reconozcan su dedicación.

El lobo mató una potra en los últimos días y causa una treintena de pérdidas al año