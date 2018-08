Dani Sampedro, 'Logan': "Considero que soy el justo ganador del concurso"

Nació en Oviedo y veranea en San Cibrao. Esta es la ficha geográfica de Daniel Sampedro o Logan, Mister Global España del año 2017 y finalista del programa Supervivientes de Telecinco de este año, cuando la propia cadena ha reconocido que alcanza el mayor éxito histórico. Una buena parte de ese triunfo en la audiencia se debe al tirón de Logan. Estudiante de Economía, jugador de fútbol, profesor de pádel y opositor al cuerpo de bomberos en el Principado, todos aseguran que seguirá dando mucho que hablar. Y por extraño que parezca tratándose de un concurso de televisión, se hablará bien.

¿Por qué Logan?

Pues el apodo de Logan viene de Lobezno, porque todos los veranos, cuando era un niño, me disfrazaba de él. De modo que es un homenaje a ese personaje tan unido a mis recuerdos.

¿Sus mayores aficiones?

Me encantan todo tipo de deportes, pero muy especialmente el fútbol, el state, el surf y el tenis. Pero, bueno, le doy a todo lo que puedo.

Recomiéndenos una película, una serie de televisión y un libro.

La película, Los amos de Dogtown (Catherine Hardwicke, 2005). La serie, Los Soprano (David Chase) y el libro, La conjura de los necios (John Kennedy Toole).

¿Qué proyectos tiene próximamente?

El proyecto así más inmediato que tengo es un documental basado en la supervivencia, puesto que me quedé con ganas. Se llama Shaman Quest y vamos a descubrir los shamanes que habitan por el mundo adelante.

¿Su siguiente aparición en televisión?

Me están reclamando bastante y al final voy a hacer una entrevista a Sálvame por la tarde. Será dentro de poco.

Sampedro: "La Maruxaina es la fiesta de aquí; no he faltado ningún año y como siempre ha sido espectacular. En Sanci aprendí todo lo que sé de supervivencia"

¿Qué relación tiene con San Cibrao?

San Cibrao –para mí, San Ciprián–, es el pueblo que me amamantó desde enano. Aquí aprendí todo lo que sé de la supervivencia y que tanto me ayudó en el programa. Empecé a veranear aquí por mi familia, ya que tenemos un vínculo muy grande con este pueblo. Diría que mis tatarabuelos vivieron en estas tierras. Aunque es mi padre quien se sabe la historia con exactitud.

Si tiene que elegir, entre San Cibrao o los Cayos Cochinos, ¿con cuál se queda?

Pues obviamente, con San Ciprián. Aquí tengo comida, amigos; tengo todo lo que necesito.

¿Qué tal la Maruxaina este año?

La Maruxaina es la fiesta de aquí; no he faltado ningún año y como siempre ha sido espectacular.

¿Un pro y un contra de hacerse famoso?

La fama tiene muchos pros y alguna cosa en contra. Una a favor es sentir el cariño de la gente que te ha visto en el concurso. Y en contra, también es lo mismo, cuando el cariño es excesivo, jajaja.

Defina con tres palabras su experiencia en Supervivientes.

Hambre, superación y victoria.

¿Cuál fue su peor momento en Honduras?

Cuando me tacharon de machista sin ningún motivo. Con eso no se juega ni en un concurso porque puede hacerte mucho daño.

¿Considera que merecía ganar Supervivientes?

Considero que yo soy el justo ganador del concurso, de hecho me siento como tal.

Un compañero con el que volverías a la isla y otro al que dejaría allí.

Bueno, para que no se diga que no me mojo. Volvería con varios de mis compañeros, como por ejemplo, con Sergio, Hugo, Romina o con Adrián Rodríguez. Y dejaría ahí a un par, como Raquel Mosquera o Saray Montoya.

¿Rubias o morenas?

No me importa si son rubias, morenas o pelirrojas. Yo busco un poco más en las personas, no solo un físico. Sé que lo importante está en el interior, como dicen en La Bella y la Bestia.

¿Qué echó más en falta?

Lo que más eché de menos fue la comida, como por ejemplo el pulpito de Sanci, jeje.

¿Se ve como un chico reality?

No, no, no; soy absolutamente lo opuesto.

Según Rafa Mora, será usted padre, ¿un pequeño Logan argentino?

Rafa Mora debería estudiar la carrera de periodismo porque ha perdido un poco el rumbo con tanta fake news.

¿Cuál fue la chica que mas le impactó de Supervivientes?

Eso está clarísimo. Sin duda, Lara Álvarez, Laruka.

¿Volvería a participar como concursante en otra edición?

Puede ser. Pero ya me he pasado el juego aunque no haya ganado.

Como sabe, el Oviedo y el Lugo están en la Segunda División. De hecho, usted fue futbolista del Oviedo, ¿qué destaca de esa etapa y qué pronóstico hace para el partido en el Anxo Carro?

Muchos de mis mejores momentos a lo largo de mi vida han sido jugando al fútbol. El Oviedo siempre ha sido mi equipo, pienso que va a ganar al Lugo 1-3.