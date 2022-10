El Sindicato Labrego Galego y Comisións Labregas ponen en marcha una campaña para la recuperación de árboles frutales autóctonos de Lugo extendiendo a toda la provincia una iniciativa que arrancó en la Costa. Froiteiras de Noso es el título de esta campaña, cuyos objetivos pueden consultarse en el blog Froita da Mariña, en esta dirección.

El SLG indica que llevan un tiempo intentando localizar variedades locales de frutales que por diferentes motivos "foron indo a menos no noso territorio ata o punto de estar en claro risco de desaparecer". El sindicato considera que hay muchas razones por las que conviene rescatar estas especies, como "que volvan ter a importancia que tiveron noutros momentos", expone.

El sindicato añade que "cremos que poden chegar a ter un papel importante para rachar a nosa dependencia alimentar como país, xa que poden axudar no futuro a asegurar a nosa capacidade produtiva para fornecer de alimentos sans, diversos, locais e de calidade ao conxunto da poboación do territorio. Son, ao noso ver, imprescindibles para incrementar a nosa resiliencia colectiva e para camiñar cara á soberanía alimentar de Galicia", destaca.

Los representantes de esta agrupación están llevando a cabo un trabajo de prospección en el territorio de toda la provincia de Lugo para tratar de recabar información sobre la presencia de estas variedades en las distintas comarcas y su situación actual, es decir, para conocer su estado de conservación, si se trata de ejemplares jóvenes, adultos o viejos. El objetivo último de esta iniciativa es evitar su desaparición.

En Lourenzá encontraron algún manzano del que solo hallaron un ejemplar antiguo. Se trata de la conocida como foxa, que "era moi recoñecida porque se gardaba moito tempo sen podrecer e por iso tamén interesaba nos mercados locais, xa que se vendía ben nun periodo longo", explica Antonio Villarino. En el valle laurentino, donde empezaron a trabajar en 2012, también localizaron hasta 14 variedades de cerezo. El sindicato aprovechó la formación en poda e injerto que impartió para precisamente preservar esas variedades que escasean. Presumen de que habrá también perales, ciruelos, higueras, nogales o cerezos.

COLABORACIÓN

Con ese propósito, el SLG reclama la colaboración de todas las personas que estén interesadas en "non perder de xeito irreversible estes recursos que son parte do noso patrimonio colectivo, polo que pedimos o apoio de quen acrediten a súa importancia, pero tamén buscamos a colaboración e a complicidade de asociacións ou colectivos presentes no territorio que poidan compartir estes obxectivos", explican.

Las personas y los colectivos que estén interesados en participar pueden contactar con el Sindicato Labrego Galego llamando al número de teléfono 630.97.01.32 o bien enviando un mensaje a través de las redes sociales de mensajería Telegram y WhatsApp, así como al correo [email protected]tolabrego.com, además de en cualquier local del sindicato.