"Busco que os maiores estan seguros fronte posibles estafas, sobre todo co gas, luz e internet"

CONTA DIEGO ROUCO que aínda que leva impartidas máis de sesenta charlas, a xente segue indo escoitalo ano tras ano. Seguramente non sexa un bo sinal, porque iso significa que sempre fai falla poñerse ao día para previrse ante a xente que anda argallando para facer o mal. A xente maior do rural son branco habitual de estafadores de moito tipo.

Cales son as ameazas máis habituais no rural?

Tratamos de que a xente, sobre todo maiores de contornas rurais e moitas veces illados, se sintan seguros ante posibles estafas, sobre todo en temas de gas, luz ou internet. Agora tamén se dan moitas polo tema do coronavirus ofrecendo vacinas na casa ou artigos de desinfección.

Percibe que a xente lle fai caso?

Eu creo que si, a mensaxe chega. Acaban agradecidos porque son conscientes de que o que lles están contando é moi real, aínda que algunhas cousas percíbanas en plan ‘iso non me vai a pasar a min’, pero logo si ven que se poden ver estafados pero que por medo ou, sobre todo, por vergoña, calan. Pero saben que é un problema que está aí. Ao haber tanta dispersión poboacional a xente vive soa, afastada, ás veces só cun ou dous veciños e problemas de saúde, así que síntense escoitados e mostran interese.

Como estrutura habitualmente as súas charlas?

A duración é dunha hora ou hora e pouco, pero logo depende tamén un pouco da súa participación. Ás veces chegaron ás dúas horas porque falaba moita xente. Tamén lles dou recortes de prensa para que vexan que non lles estou a vender un produto nin nada parecido, que vexan que estamos aí para axudarlles e que non lles dea vergoña chamar porque lles imos facer caso. Queremos amosar cercanía e por eso tocamos eses temas que lles afectan de xeito directo: estafas, timos, consellos ao ir de vacacións, seguridade vial, prevención de accidentes domésticos ou como actuar no caso dalgunha desaparición.

Neste último suposto, hai avances bastante importantes.

Hai unha app, AlertCops, que, ademáis de avisar á Garda Civil dun suceso, da opción de falar cos compañeiros do 062. E a opción ‘guardián’ manda unha xeolocalización para saber onde está a xente. Algo útil para a xente maior con algún problema. Daslle o teléfono para que o leve e así aínda que non responda a unha chamada, envía unha xeolocalización ao smartphone dun familiar e así sempre se pode saber onde está.

Como foi modificando as charlas co paso dos anos?

Sobre todo, o que máis fixen foi ir ampliando os contidos das mesmas, diversificándoas. Vin que o que máis lles aburre é o referente a maltrato, porque a súa percepción non é a mesma que a que temos desde fóra. Non ven que lles collan a cartilla do banco ou que non lles deixen saír da casa… Eso cóstalles procesalo de forma subxectiva. Si que lles interesa moitísimo o tema das estafas ou timos co gas, a luz, o covid… Moitos din que tiveron problemas con iso. Ou co timo do ‘abrazo’, que sempre din que coñecen a alguén que lles pasou. Moitas veces, sei que foi a eles mesmos pero non o admiten.

Imparte este tipo de charlas só no concello de Barreiros.

Non, non. Dou tamén a asociacións de veciños ou outros colectivos, dame igual. Só teñen que poñerse en contacto conmigo no cuartel de Barreiros e os compañeiros xa me fan chegar a petición. Vou onde faga falta sempre que sexa posible e por esta zona da Mariña. Ademais, á xente que ven ás charlas dámoslles uns imáns que nos envían da Comandancia de Lugo para poñer na neveira co teléfono da Garda Civil, ademais dun díptico xenérico con información útil sobre estas cuestións.