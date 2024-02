Los bureleses podrán plantar patatas al no detectarse polilla guatemalteca

La Consellería de Medio Rural confirmó este miércoles que el concello de Burela pasará de ser zona infestada con tecia solanivora o polilla guatemalteca de la patata a zona tampón, levantándose así la prohibición de plantar patatas.

"A análise dos trampeos vén de determinar que non se ten rexistrado ningunha captura deste insecto nos últimos dous anos", explican desde la consellería, por lo que tal y como avanzaba la mañana de este miércoles el Concello los bureleses podrán volver a cultivar patatas. "Esta medida farase efectiva dun xeito oficial cando sexa publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG), unha vez finalizados os exames dos controis realizados en paralelo noutros concellos galegos", precisaron desde Medio Rural, "deste xeito, seguindo o procedemento habitual, nos vindeiros días publicarase a declaración pola que se actualizan as zonas demarcadas, como infestadas e tampón, pola presenza desta praga de corentena en Galicia".

En este sentido, desde la consellería recordaron que al ser zona tampón el seguimiento sobre la plaga todavía continúa por lo que "se manterán as demais medidas de control e vixilancia previstas na lexilación co obxectivo último de controlar a couza e avanzar cara a súa erradicación total".

Una de esas medidas es la obligatoriedad de declarar las plantaciones para que los técnicos puedan hacerles un seguimiento. En este sentido la alcaldesa de Burela, Carmela López, ya adelantó que prestarán ayuda a los vecinos para cumplimentar las declaraciones necesarias: "Somos conscientes de que poden ser trámites administrativos tediosos e, por iso, dende o Concello queremos axudar a todos os veciños que teñan interese en cultivar a pataca a cubrir a declaración". "Grazas á responsabilidade de todos os veciños, este ano saímos da zona demarcada como infectada", subrayó la regidora, que añadió que "foron moitos anos sen cultivar este alimento, pero este ano podemos volver a demostrar o orgullo das nosas patacas e porque somos coñecidos polos pataqueiros".

También desde la Xunta quisieron agradecer "a comprensión e a colaboración de veciños e produtores á hora de desenvolver as medidas de control, o único camiño para a erradicación desta praga".

El estado de la plaga en Trabada se conocerá en los próximos días

Dentro del trabajo que desde la Xunta llevan a cabo para acabar con esta plaga, la Consellería de Medio Rural está realizando en diferentes puntos de Galicia los controles necesarios con el objetivo de evaluar la evolución de la plaga y así tomar las medidas oportunas fijadas por el Gobierno central en su plan de control y erradicación del insecto.

Es por eso que en los próximos días también se sabrá si la prohibición también se termina en una parte del municipio de Trabada donde todavía no es posible este cultivo. Una vez que la Xunta termina los controles tanto en Lugo como en los concellos afectados en la provincia de A Coruña hará publica una resolución con las zonas que pasan de infestadas a tampón y las que permanecen en la prohibición.