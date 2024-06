La burelesa Luz López se corona en Málaga como Mrs. Grandma Spain

María Luz López Arnau, de Burela y con 72 años cumplidos, acaba de coronarse Mrs. Grandma en la gala del certamen de Mrs. Spain que tuvo lugar en la noche del pasado sábado en Málaga, donde compitió en la categoría de más de 50 años junto con otras 11 participantes de menor edad.

La burelesa se mostró eufórica tras recibir este nuevo reconocimiento, ahora a nivel nacional, tras obtener el mismo título en Galicia. "Estoy emocionada. La verdad es que yo tardo un poco en procesar las cosas y todavía no me lo acabo de creer, pero bien".

La "camadería" entre las concursantes de Mrs. Grandma

La flamente Mrs. Grandma llegaba el miércoles a Málaga con intención de sumar "una experiencia enriquecedora", aunque añadió que tenía "esperanza" de que cayera algún premio, y así ha sido. Tras ganar aseguró emocionada "me llevo la corona, pero me quedo con esa experiencia que he vivido".

En este sentido, ha resaltado que la gala de este sábado ha sido "intensa y trepidante pero satisfactoria" y que a lo largo de estos cuatro días ha compartido momentos "emocionantes" con sus compañeras, las que ya conocía y otras a las que ha conocido en esta ocasión.

De todo esto se lleva, ha dicho, esa experiencia y esas amistades, de las que asegura "ya se quedan en mi agenda para siempre". "Entre nosotras hay mucha camaradería, esto sorprende a las que llegan de nuevas pero es que la competitividad queda aparcada entre nosotras", enfatiza.

Luz López también fue elegida Mrs. Brillante

Luz fue elegida en la gala de este sábado también Mrs. Brillante, "me sorprendió mucho que me eligieran para este", premio subrayó halagada.

Además, el ganar el premio Mrs. Spain le abre las puertas a Luz López a participar en la competición internacional, ya que los títulos de este certamen son reconocidos para poder participar en Mrs. Universe Official, que se celebrará en Canarias.