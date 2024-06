La burelesa Luz López compite en Málaga por el título de Mrs Spain +50

La burelesa Luz López acaba de aterrizar en Málaga para participar en el certamen Mrs Spain que se celebra del jueves al sábado en la ciudad andaluza y en el que participa en la categoría de +50, en la que confía en poder ganar alguno de los reconocimientos que otorga el concurso.

Luz, de 72 años y Miss abuela de Galicia desde el pasado mes de septiembre, compite con otras 12 candidatas de todas España en la categoría de más de cincuenta años, en este certamen en el que hay otros dos tramos de edad +30 y +40.

Luz recalca que no se trata de un certamen de belleza al uso y que más que el aspecto de las candidatas lo que se valora es la actitud de la persona y su presencia ante el jurado.

La burelesa recalca que tras ganar el premio de Miss Abuela no pensó en participar en otros concursos, pero se animó a acudir a este certamen primero porque le pareció interesante viajar a Málaga y después porque pensó que sería una "experiencia vital enriquecedora". A pesar de que, según dice, no se presenta para ganar sino por la experiencia, no pierde de vista que es un concurso y confía en llevarse alguno de los premios en su categoría.

Sesión de fotos y masterclass de pasarela en el certamen Mrs Spain

La actividad del concurso arranca en este jueves. A las diez de la mañana está la presentación oficial de las candidatas que acudirán con un vestido blanco, después la actividad se multiplica y durante la mañana habrá sesión de fotos y por la tarde está prevista una masterclass de pasarela.

Ella reconoce que le ha encantado desde siempre este mundillo del modelaje y la vorágine de la moda. Además, enfatizó que está aprendiendo un muchas cosas en relación a este mundo. Hasta ahora modelar era algo que le era ajeno, pero desde que ganó el Miss abuela de Galicia, ha participado en diferentes desfiles, donde señala ha conocido a personas estupendas.

En esta línea, señala que precisamente conocer gente es una de las cosas que más le aporta a nivel personal este mundo de los concursos. Así, confiesa que mantiene el contacto con las concursantes que ha ido conociendo en las distintas actividades en las que ha ido participando. Trabó amistad al instante con algunas de ellas, como la concursante de Vigo en el concurso gallego o la de Palma de Mallorca a quien conoció en Madrid.

La final del certamen de belleza, este sábado

La burelesa explicó que durante estos días espera pasarlo bien, ver a todas esas amigas que ha hecho para darles un abrazo y pasar un rato juntas. De momento, ya se muestra encantada de participar y de estar en Málaga, donde dice que ha encontrado un tiempo estupendo y ya ha visitado la playa.

El sábado tendrá lugar la final en la que se elegirá a la ganadora en las diferentes categorías, la decisión final se conocerá a última hora de la noche. El domingo las concursantes tendrán tiempo para estar juntas antes de regresar a su lugar de origen, en este caso Burela.