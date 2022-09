No resulta fácil ganar una carrera. Pero hacerlo en dos consecutivas, una popular y un trail, y con menos de 24 horas de diferencia ya es cosa de privilegiados. En este caso es una privilegiada y su nombre es Carla Trillo, colíder del Tour Mariña –circuito que promueven Championchip y El Progreso– e integrante de la selección gallega de carreras de montaña que participó en el último campeonato de España.

Trillo comenzó el fin de semana defendiendo en la tarde del sábdao con éxito su liderato en el Tour Mariña, que amplió gracias al incontestable triunfo conquistado en la Mondoñedo Monumental. Al día siguiente, por la mañana, compitió en el trail Alas de Vida, en Burela, y volvió a subir a lo más alto del podio. La corredora de Burela, que vive en San Cibrao, ya había hecho en otras ocasiones algo parecido. "En Cornellana (Asturias) corrín nunha mañá dúas probas diferentes, unha sobre asfalto e un trail, nunha competición que se chama Desafío Pura Vida. Tamén lembro saír de Burela durmindo moi pouco despois de correr e participar ao día seguinte no trail do Naranco, e facelo bastante ben", señaló.

Pese a que este año lleva "moitos kilómetros nas pernas", a Carla Trillo le cuesta decir que no a participar en las carreras que se celebran en la comarca. "Mondoñedo é unha carreira que me gusta bastante dentro das populares, porque ten un recorrido bastante duro, nunhas rúas ben estreitas e con subidas e baixadas. Como me gustan as probas duras, pois esta penso que me beneficiaba", señaló la burelesa, que también estaba apuntada para el Alas de Vida. "É unha carrera á que sempre quero ir polo seu carácter solidario; apetéceme botarlle unha man a axudar aos enfermos de Piel de Mariposa, aos que van destinados os fondos", dijo.

La fondista mariñana saldó la doble participación con un gran éxito, aunque tenía algunas dudas sobre su rendimiento. "Por diferentes razóns non puiden facer o adestramento habitual e non estaba moi preparada, pero atopeime bastante ben", señala, añadiendo que curiosamente el domingo se vio con mucha fuerza pese al esfuerzo del sábado. "A verdade é que me sentín moi ben, pero tamén é certo que me gustan os terreos mollados e incluso a choiva", señaló Trillo, que además de ser primera en chicas concluyó en la quinta posición absoluta de la general.

La burelesa es una habitual en las carreras populares, pero asegura sentirse mucho más cómoda en los trails o pruebas de montaña. "A min correr polo monte é o que máis me gusta, sinto que desconecto e cada vez tiro máis cara a ese tipo de probas, é a maxia da montaña, como eu sempre digo. Pero tampouco quero deixar de correr nas populares, sobre todo na Mariña. Trato de botar unha man e participar en todas as que poido, na de Mondoñedo disfrutei moito, por exemplo", concluyó.

Nuevos objetivos para Carla Trillo

Carla Trillo está luchando por el título del Tour Mariña con otras mariñanas como Helena Celada o Romina Reimondo. La corredora ya sabe lo que es ganar el circuito y asegura que repetir triunfo "estaría ben, pero non o teño como un obxectivo", ya que no sabe si participará en las próximas carreras, en Lourenzá y Alfoz, que vienen en las próximas semanas. "Agora as miñas miras deportivas están máis orientadas a outro tipo de probas, máis longas e incluso estou intentando prepararme para un ultratrail".