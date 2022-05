Jorge Quelle quiere ser profeta en su tierra

El burelés Jorge Quelle puede convertirse en uno de los pocos futbolistas que han disputado la fase final de la Copa de España juvenil con dos clubes diferentes. Si el Real Betis, su actual equipo, supera la eliminatoria ante el Rivas madrileño, Quelle competirá además ante su familia y sus amigos, ya que la fase final se disputará en Burela en junio. "Non me pasa a pena na vida se non nos clasificamos. Gustaríame moito volver xogar en Vista Alegre", afirma.

Nacido en 2003, su primera participación se remonta al 2019, cuando lo hizo con el Pescados Rubén Burela todavía siendo cadete: "Ganáramoslle ao Géminis de Cádiz na rolda previa (1-6) e logo caeramos nos cuartos contra o Barça. Aínda que fora un 4-0, competíramos bastante ben".

La joven promesa mariñana, que fue internacional Sub-17 y Sub-18 con España, está a punto de cerrar su primera temporada en la disciplina del Betis, adonde llegó el pasado verano. Este ha sido un año de muchos cambios en su vida, ya que salía por primera vez de casa y comenzaba sus estudios universitarios con el doble grado de Matemáticas y Estadística.

Aunque las primeras semanas fueron de adaptación, Jorge se integró rápido: "Non esperaba adaptarme tan ben porque son introvertido e moito de estar na casa casa e cos amigos de toda a vida. Custoume dar o paso, pero unha vez que o din adapteime moi ben". De hecho, reconoce que "o que máis me custou foi tomar a decisión de ir para Sevilla, pero os compañeiros tratáronme sempre moi ben e estou moi a gusto".

El hecho de compartir piso con tres compañeros del filial a los que ya conocía de la selección también le ha ayudado. "Non é o mesmo un equipo sénior con xente de 35 anos que un de rapaces", señala.

Poseedor de un expediente brillante en Bachillerato, Quelle dio el paso por la insistencia del Betis en ficharlo, "porque senón seguramente iría estudar a Santiago". De momento compagina fútbol sala y estudios haciendo sacrificios. "Hai que saber organizarse. É difícil, pero de momento vouno levando bastante ben", asegura.

DEBUT EN PRIMERA. A nivel deportivo también se ha llevado un buen puñado de experiencias a su zurrón este curso. Aunque ha sido un fijo en el filial, ha ayudado al juvenil y también ha tenido tiempo de debutar en Primera. "Foi na primeira xornada contra ElPozo e sacáronme tarxeta na primeira acción", cuenta entre risas.

Quelle destaca sobre todo la experiencia en el filial, con quien marcó 4 goles y ha logrado una brillante permanencia, en vilo ahora por la situación del primer equipo, que podría arrastrarlos por su descenso. "A principio de temporada ninguén contaba con que nos salváramos porque tíñamos bastantes xuvenís, pero empezamos moi ben, logo tivemos un baixón e ao final conseguímolo. Agora sería una pequena baixar polo descenso do primeiro equipo", apunta.

Considera que estar jugando por la permanencia en Segunda es un auténtico máster. "Nunca xogara nunha división sénior e a verdade é que me serviu para pillar moita experiencia, saír da zona de confort e aprender o que é competir", relata.