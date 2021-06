El burelés Hélder renueva con el Parrulo pese al descenso de los ferrolanos

El canterano del Pescados Rubén Burela FS Hélder Gonçalves renovó su contrato con el Parrulo ferrolano pese al descenso de categoría del conjunto departamental, que la próxima temporada militará en Segunda División. Pese a tener ofertas de Primera, el ala-pívot caboverdiano decidió continuar en el club ferrolano y firmó para las dos próximas temporadas, según anunció en una rueda de prensa, junto al presidente, Julio Martínez.

Hélder reconoció sentirse feliz en Ferrol y adució como uno de los motivos para renovar la sanción de 13 partidos que tuvo que afrontar y que no le dejó rendir como hubiera querido. “El club me apoyó y me siguió pagando pese a que no pude jugar. Somos una gran familia y me siento en deuda con el club, la afición y el fútbol sala”, confiando en quitarse la espinita sobre la pista.

El jugador también valoró la renovación de Adri, la gran estrella del Parrulo. “El proyecto pinta bien, aunque habrá que esperar a que se conforme la plantilla definitiva para realizar un análisis más sólido”, comentó Hélder, que ya sabe lo que es conseguir el ascenso directo con el Pescados Rubén Burela FS, aunque advierte de que “es un objetivo complicado que precisa de un gran proyecto”, manifestó.