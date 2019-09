Un burelés diseñó el dibujo de la alfombra floral con el que España participará en México

El artista plástico burelés Martín Lestao viajará la próxima semana a México para participar en el encuentro internacional de alfombristas, para el que fue escogido un diseño suyo con el que representará a España en la cuarta edición de este certamen de arte efímero que acoge la localidad de Uriangato. Un dibujo que también ayudará a confeccionar al sumarse a la delegación nacional que cuenta con representantes del municipio pontevedrés de Bueu y de Carrión de los Condes (Palencia).

Para el joven, de 31 años, que forma parte de la organización de la alfombra floral burelesa que se realiza durante las fiestas patronales, el viaje supone "unha oportunidade de intercambiar experencias e saberes" con gente de todo el mundo, pues la cita de este año reunirá a varias delegaciones mexicanas además de otras procedentes de Japón, Bélgica, Alemania, Italia, Guatemala e India.

Una diversidad que se manifiesta en su forma de trabajar, que Martín Lestao ya tuvo oportunidad de ver en el encuentro realizado en Santiago de Compostela hace dos años. "Na India, por exemplo, traballan de maneira moi distinta, pois fan os debuxos con areas moi finas e sen plantillas previas, confeccionando o deseño directamente sobre o pavimento ou a estrada" e incluso en Bueu "onde realmente é para quitarse o sombreiro" y usan materiales diferentes, como las conchas de berberechos trituradas, lo que permite un color y una textura distinta y donde están todo el año con los preparativos.

Diferencias que serán positivas para aunar esfuerzos en la delegación española, que trabajará sobre un diseño que está prohibido desvelar hasta su confección, pero que el autor explica que es una referencia "a cousas que nos unen, como o universo, o mar e a terra", sin olvidar un guiño "ao Camiño de Santiago", cuenta Lestao, quien adelanta que incluirá una Rosa de los Vientos y que tendrá mucho colorido. Un diseño que Martín Lestao tuvo que elaborar en base al lema del encuentro de este año El color a través de los ojos del sol y de cuyo resultado está muy sartisfecho.

TAPETES. El dibujo español, de unos tres metros de largo y enmarcado con formas geométricas, será parte de los más de cinco kilómetros de "tapetes", como los llaman en Mexico, que se realizarán en el centro histórico de Uriangato en honor a su patrón, San Miguel Arcángel.

El dibujo es secreto, pero tiene "moito colorido"

Una actividad promovida por la asociación La Octava Noche, que también estuvo en Compostela en 2017, y con la que se busca mantener e impulsar una tradición que sobrevive en la localidad desde hace más de medio siglo y donde, como en Burela, familias enteras realizan los dibujos en el suelo con el serrín como uno de los elementos clave, al que ellos añaden también otro clásico, como es la marmolina.

Lestao acude como artista, lo que no le va a impedir dar a conocer lo que se hace en la villa burelesa. "Non hai dúbida que Burela vai estar representada, a bandeira por diante", dice orgulloso Lestao, el responsable de uno de los cinco tramos (el de Tomás) en que se divide la organización de la alfombra burelesa, quien confía en que "non se estanque e siga medrando ata chegar lonxe".

Hasta una decena de localidades mexicanas viajarán hasta el interior del país para estar presentes en la cita de Uriangato, que desde hace cuatro años tiene carácter internacional y que se ha convertido en un reclamo para el municipio, cuyos dirigentes colaboran en la organización de un amplio programa, que se prolonga de viernes a domingo, y que incluye desde música en vivo a degustación de la gastronomía local, sin olvidar la diversidad cultural y artística de las alfombras florales.