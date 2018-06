Adrián Canoura: "Gañar axuda a que te teñan en conta doutra forma"

El corto Caerán lóstregos do ceo, del burelés Adrián Canoura ha sido doblemente reconocido en el festival Filmadrid. Su película se hizo con el premio Vanguardias "por su arte de la luz y el sonido creando un camino embrujado a través de las épocas de la poesía gallega", según el jurado, entre el que se encontraba Nicole Brenez, "unha eminencia no marco da crítica e das teóricas máis prestixiosas de Europa, que traballa para a Cinémathèque Française e profesora na prestixiosa L’université Sorbonne-Nouvelle de París", relata el joven, quien se hizo también con el galardón Camira, que conceden críticos y académicos.

Unos premios con los que el joven burelés se mostró encantado, pues "non o esperaba para nada e na miña categoría había xente con moito talento e moi coñecida", lo que sin duda hace que se sienta mucho más satisfecho de su paso por un festival "no que xa é complicado entrar, pois é moita a xente a que se presenta".

Filmadrid es una buena plataforma para un cine como el de Canoura, "máis extremo e aberto" en el que presentó una película de 27 minutos, "que trata un tema escuro, no que afondo nesa tradición do mundo rural de vivos e mortos", pero más allá de la Santa Compaña. "Investiguei as orixes para tirar do fío, pero non me centrei niso", señala, mientras recuerda que los versos de Vicente Risco se cuelan en su composición.

El corto está rodado en Galicia, con varios escenarios en la comarca

Una obra que, como sus dos anteriores, Salitre na veas y O porco e o seu espíritu nacen de su interés por mostrar lo que existe a su alrededor, motivo por el que sus creaciones se paren y su ruedan en Galicia. En el caso de Caerán lóstregos do ceo son variadas sus localizaciones, ya que aprovechó la cita real del Folión das Fachas de Vilelos con imágenes da Serra da Capelada o San Andrés de Teixeiro, a lo que se suman también exteriores en la comarca, en las zonas de Viveiro, Xove y Alfoz, unos recorridos por montes de la comarca que son una parte muy amena de la creación. "A min gústame ir por aí descubrindo lugares", asevera.

Obtener estos premios es una aliciente para que la película entre directa en los circuitos artísticos y ya tiene previsión para dos presentaciones futuras, una en España y otra en Portugal; queda pendiente la opción de poder hacer un pase en la comarca, algo que le encantaría a Adrián, pero que ya no está en sus mano, pues entrar en la red de festivales le exige cierta exclusividad.

Es consciente de que ganar en Filmadrid le podría abrir más puertas, pues "axuda a que te teñan en conta doutra forma" y lo dice un joven que, a sus 27 años, ya sabe lo que es estrenar en Canadá, Colombia o México, adonde el pasado año pudo llevar Salitre nas veas.

Canoura reside actualmente en Madrid, lo que le permite mantener un contacto más directo con la gente de la profesión y encontrar más facilidades a la hora de la distribución. Un sector en el que, dice, ha sido bien recibido el nombramiento del nuevo ministro, José Girao. "Falan ben del, aínda que outra cousa será o tema dos cartos", dice mientras reconoce que su caso las últimas creaciones las ha sufragado con medios propios, sin ningún tipo de ayudas públicas.