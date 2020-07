Burela y Xove presumen de calidad con las banderas azules

En las playas de A Marosa, O Portelo y Ril, en Burela, y en la de Esteiro, en Xove, ondean desde este martes las banderas azules que recibieron este año en reconocimiento a la calidad de las aguas y servicios que ofrecen los arenales. Los actos de izado estuvieron en esta ocasión marcados por las medidas de seguridad establecidas en materia sanitaria.

Burela izó tres de las seis banderas azules que consiguió este año, las correspondientes a los arenales, pues el resto de distintivos pertenecen al centro de educación medioambiental Gaia, al barco museo Reina del Carmen y al sendero azul ruta del litoral burelés.

Al acto acudió el alcalde de Burela, Alfredo Llano, quien hizo un llamamiento a sus vecinos para que se acerquen a los arenales y disfruten de lo que tienen en su localidad siguiendo los protocolos de prevención establecidos tras el rebrote de Covid-19. "Aínda que non nos podamos mover por outros concellos, no noso temos moito que compartir e disfrutar", añadió. También estuvieron la concejala de medio ambiente, Toñi Eijo, el edil de Turismo, Ramiro Fernández Rey, y las de servicios sociales, Carmela López, e inmigración, Noelia María Ben.

La titular de medio ambiente, Toñi Eijo, recalcó que este galardón es un premio, además de un sello de calidad, que "xa levamos moitos anos recibindo". También hizo una mención al gran esfuerzo que hizo el Concello para informar a todos los usuarios de cómo tienen que utilizar las playas debido a la situación que se está viviendo en la localidad. "Puxemos carteis e pegatinas explicando as medidas, pero apelamos ao sentido común dos nosos veciños e veciñas para cumprir coas normas", dijo.

El regidor burelés avanzó que la bandera concedida al barco Reina del Carmen, el único museo flotante de España, se izará el primer sábado de agosto en la embarcación

Además, se aprovechó la ocasión para izar la bandera de Praia Sen Fume que recibió el arenal de Ril, convirtiéndose en el primero de esta localidad costera en entrar en la Rede Galega de Praias Sen Fume. "Esta adhesión ten un fin educativo, de promoción da saúde e de protección do medio ambiente", explicó Toñi Eijo.

BONITO. El regidor burelés avanzó que la bandera concedida al barco Reina del Carmen, el único museo flotante de España, se izará el primer sábado de agosto en la embarcación, manteniendo así la tradición de hacerlo coincidiendo con la Feira do Bonito, al ser la pesquería a la que se dedicaba el Reina del Carmen y que sirve de ejemplo de cómo se vívían a bordo antaño las mareas, en condiciones muy distintas a las que tienen en la actualidad los boniteros.

Aunque con un menor impacto económico que hace décadas, Burela sigue siendo un puerto referente en el Cantábrico de la pesquería del bonito, al que dedica una fiesta gastronómica el primer fin de semana de agosto. Una fecha que desde el Concello no quieren que pase inadvertida para lo que están barajando algún acto para recordar la cita.

Demetrio Salgueiro fue el encargado de hacer los honores e izar la bandera azul en el arenal de Esteiro

"Aínda non temos decidimos que é o que imos a poder facer, pero o que está claro é que queremos que haxa algo en Burela en memoria dos nosos mariñeiros coindindo co que tería que ser a Feira do Bonito", asevera el regidor, quien se reunirá con los organizadores de la fiesta, el colectivo cultural Ledicia, para decidir de manera conjunta las actividades. "Esperemos que daquela esteamos algo mellor en materia sanitaria", explica el mandatario burelés, quien también cree que es importante "facer algo para levantar o ánimo dos veciños e recordar á xente que Burela é un bo sitio para visitar cando todo isto pase e nos levanten as restricións", asevera el mandatario.

Su homólogo xovense, Demetrio Salgueiro, fue el encargado de hacer los honores e izar la bandera azul en el arenal de Esteiro, que lleva recibiendo el galardón ininterrumpidamente desde 1999. En el acto también estuvieron las concejalas de turismo, Cristina Iglesias, y la de medio ambiente, Cecilia Duarte, además de dos socorristas que trabajan en la campaña de este año.

Junto a la bandera azul se izó la de Praia Sen Fume, lo que facilita que los usuarios disfruten de un entorno y de un aire más limpio.