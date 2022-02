Burela suspende el mercado semanal de manera temporal

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, anunció la suspensión temporal del mercado semanal de los viernes. Será ya a partir de este viernes, día 11, y por un tiempo indeterminado hasta que el Concello proceda a llevar a cabo una reorganización de los espacios. "Co fin de reorganizar o mercado dos venres que temos no noso concello vamos suspendelo durante un tempo, dado que hai que adaptarse á normativa covid", aseguró Llano, que explicó que este miércoles se les comunicó a los vendedores que habitualmente acuden a esta cita que no se celebraría en las próximas semanas.

La idea del gobierno en este tiempo es reorganizar el espacio en la zona de Torrentes, donde se celebra desde la primavera de 2020, para que cada vendedor cuente con un lugar y una superficie fijos en los que instalar su puesto. "Na zona de Torrentes vamos sinalizar ben onde teñen que ir colocados os postos, abarcando o máximo espazo posible para dar tamén maior fluidez e seguridade ao mercado", aseguró el regidor, y subrayó que esta medida, "que é algo provisional" se adoptó en estos momentos porque "é necesario e urxente" reorganizar los puestos para que el mercado funcione con total seguridad y normalidad.

En este sentido, Llano insistió en que el objetivo del Concello es tener hecha esta reorganización "o antes posible, chamando a todos os vendedores que queiran vir ao mercado para que todo quede definido dunha maneira definitiva e que todos podan instalar o seu posto no seu sitio". "Esperemos telo solucionado o antes posible para que ninguén se sinta perxudicado", añadió.

A este respecto, el alcalde también avanzó que desde el gobierno están trabajando en una normativa concreta que permita "mellorar" la cita.