Burela se engalana

Otras fiestas que la gente coge con ganas son las de Burela. Jornada muy especial la del sábado después de años de espera y no defraudó. Aunque no es en principio el día más destacado, la circunstancia de que sea sábado hace que la comisión organizadora siempre prepare actos especiales en este día y el sábado no fue una excepción.

Los hubo ya por la mañana con un pasacalles del grupo de gaitas cervense Fol do Raxal y con la orquesta La Dimensión en la sesión vermú. Aunque los actos más destacados comenzaron al caer la tarde. Concretamente a las ocho tuvo lugar un concierto de la agrupación musical Santo Inocencio de Burela y de la banda de música de Foz en la Praza do Concello.

A las nueve comenzó la misa y a su término tuvo lugar uno de los actos más destacados de estas fiestas y que sirve para mostrar la implicación de la ciudadanía en las mismas. Se celebra la procesión de bajada de las imágenes de la Virgen del Carmen y de San Juan Bautista desde la iglesia parroquial hasta un altar que le hacen especialmente en la nave de rederas del puerto.

La sociedad cultural Ledicia se encarga de la organización y lo cierto es que desde muchísimo antes de la bajada al puerto comienzan los vecinos a organizarlo todo para tener las alfombras florales listas para ese momento.

Las hacen de forma ininterrumpida entre la iglesia y el puerto. Los dibujos están programados desde mucho antes y los elementos que las componen también cortados y dispuestos para que los voluntarios que los van colocando puedan hacerlo a la mayor velocidad posible.

Lo cierto es que no pueden entretenerse mucho porque el tiempo apremia, y nunca lo hacen, dejando unos motivos vistosos y coloridos. Cuando esto acabó, en torno a las once de la noche estaba previsto el inicio de la verbena con La Dimensión y Salvaje.

DOMINGO, PROCESIÓN. La jornada de este domingo es otra de las señaladas con la procesión en el mar. Primero hay un pasacalles a las once y a las doce misa de campaña en la nave de rederas, tras la que sale la procesión marítima con la Virgen del Carmen, que este año subirá a bordo del pesquero O Cantiño.

Como siempre la acompañará buena parte de la flota pesquera del puerto burelés en el mar y la música de la agrupación Santo Inocencio desde tierra firme.

En la sesión vermú estará la orquesta Ritmo Joven. A las cinco, nuevo pasacalles a cargo de los grupos de gaitas Asubíos da Chaira y A Rebolaxe. La verbena la amenizarán El Combo Dominicano y Ritmo Joven.