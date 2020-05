Burela y Ribadeo modifican la ubicación de sus mercados semanales

Los mercados de Burela y Ribadeo cambiarán de ubicación esta semana para cumplir con las normas marcadas por la pandemia del Covid-19. Así, el ribadense se ubicará mañana en el aparcamiento público municipal, en la manzana interior entre la Avenida de Galicia y la calle Daniel Cortezón, y el burelés se celebrará el viernes en la zona de Torrentes.

El alcalde ribadense, Fernando Suárez Barcia, subrayó que la ubicación tradicional en las inmediaciones de la plaza de abastos se cambia "pola imposibilidade de celebrarse alí dadas as limitacións do espazo e considerando o novo lugar un sitio onde se poden ampliar mellor as superficies que marcan as normativas que temos que cumprir, e ao mesmo tempo pensando no futuro para seguir dando seguridade tanto polos usuarios como polos vendedores". Además Suárez Barcia, recordó que este miércoles solo habrá productos agroalimentarios, "prevendo a inclusión do resto de sectores pouco a pouco nos vindeiros tempos". También indicó que los vendedores deberán llevar mascarilla, garantizar dos metros de distancia entre ellos y la clientela, desinfectar y limpiar frecuentemente la maquinaria empleada o poner a disposición de los clientes guantes e hidrogel. Los usuarios también deben mantener las distancias, permanecer el menos tiempo posible en el mercado y se recomienda acceder con guantes y mascarilla.

El mercado de huerta de los sábados también se recupera, pero en este caso seguirá siendo en el exterior de la plaza de abastos, al ser más pequeño.

En este sentido, el regidor burelés, Alfredo Llano, explicó que apuestan por celebrar el mercado en Torrentes "para poder celebrarlo nas mellores condicións posibles e cumprindo a normativa". "Torrentes é o único sitio no que se pode cumprir o protocolo con garantías, polo que posiblemente sexa alí", dijo y añadió que hasta el momento, hay quince puestos interesados en participar.

Por su parte, el alcalde de Foz, Fran Cajoto, avanzó que hoy se reanudan los mercados con productos de alimentación. "Haberá cinco metros de separación entre os postos e rúas de dez metros de ancho para garantir a separación", aseguró y avanzó que se instalará una caseta de madera a la entrada del recinto para dispensar gel para higienizarse. "O Covid-19 está entre nós e temos que ser extremadamente cautelosos e precavidos", subrayó.