Burela y Ribadeo eliminan el cobro de tasas de agua y basura a la hostelería

Los gobiernos municipales de(BNG) y(PSOE) dieron a conocer este miércoles varias medidas, casi iguales, para tratar dea paliar las restricciones que están sufriendo a consecuencia de las medidas adoptadas para frenar la pandemia. En ambos municipios se exime al sector del pago de las, además de eliminar el cobro de las, aunque con un pequeño matiz entre los dos municipios.

En el caso de Ribadeo, el concejal de economía, Pablo Vizoso, explicó que los locales de hostelería y restauración quedan exentos de las tasas de recogida de basura, suministro de agua y saneamiento desde el 26 de enero hasta el momento en que se produzca el levantamiento de las suspensiones de actividad impuestas.

Además, Vizoso recuerda que a esta medida "súmase a decisión do Concello comunicada xa hai tempo de non cobrar a taxa de ocupación por terrazas durante todo o ano 2021".

En cuanto al alcalde burelés, anunció que exime de las tasas de agua y basura a los establecimientos hosteleros durante los meses de noviembre y diciembre pasados así como en enero y febrero de este año. Tampoco pasará al cobro la tasa de las terrazas durante un periodo de seis meses.

Asimismo, Llano se comprometió a "estudar a a organización de eventos que traian xente a Burela, cando sexa posible".

En el caso ribadense, Pablo Vizoso apuntó que "o pasado 28 de xaneiro aprobouse outro decreto por parte do Concello tendo en conta a necesidade de adaptar as condicións de ocupación de zonas públicas para uso de terrazas de hostalería e en base aos informes e criterios técnicos da oficina técnica do Ari do Concello".

Entre otras cosas se recoge la suspensión de la ordenanza y de la tasa de las terrazas, pero también se regulan otros aspectos "como a superficie de ocupación, un novo período de adaptación do mobiliario das terrazas de dous anos debido á situación excepcional actual, as modalidades de ocupación con posibilidade de calefactar o espazo con estufas ou solucións similares non fixas".

También plantea alguna posibilidad a mayores, como la de "manter a terrazas en prazas de aparcamento público establecendo as condicións da tarima e dos demais elementos que deben de conformar a terraza. Como é lóxico, estas medidas quedan condicionadas ás normas e ordes establecidas polas autoridades competentes en cada momento".

Desde un punto de vista práctico, Vizoso indica que los interesados deberán presentar una solicitud previa acompañada de la declaración censal o certificado del IAE de la anualidad de 2021 "e dunha declaración responsable conforme o local estivo pechado durante o período que resulte afectado. Do mesmo xeito, tamén se establece que para o caso de que estas solicitudes se presenten despois de xa ter pagada a taxa correspondente ao período de pago actual, por parte do Concello procederase á devolución do importe correspondente por esta causa e unha vez presentada polo titular a documentación indicada".

BURELA. Alfredo Llano se paró a describir algunas de las opciones que manejan de cara al futuro, consciente de que será necesario apostar por Burela para reflotar el sector turístico y hostelero.

En ese sentido adelantó que "imos facer programas culturais, deportivos e eventos para tentar traer xente a Burela. É certo que acabamos de anunciar que a Feira Expomar non se vai celebrar no mes de maio, pero trataremos de facer outras actividades que sexan motivadoras para atraer xente a Burela, para que haxa movemento e actividade diversa tanto no ámbito cultural, como deportivo e outros".

Apuntó que más adelante buscarán "algún tipo de subvención para aplicar ao comercio e aos autónomos que o soliciten. Non marcamos ningunha cifra porque non se pode ata facer a liquidación dos orzamentos do ano pasado. Volveremos xuntarnos durante o mes de marzo e xa iremos vendo o tipo de relación que sexa favorable e axudar desde o Concello con todas as formas que poidamos ter, que a veces son limitadas".

