Burela recuperará este lunes sus escuelas deportivas

Las escuelas deportivas municipales recuperarán su actividad este lunes tras haber sido suspendidas desde que se decretó el cierre perimetral del municipio el pasado 7 de noviembre. El concejal de deportes, Ramiro Fernández, señaló que "dado que a situación do covid na nosa vila mellorou e dado que se levantou o peche perimetral, decidimos retomar as escolas deportivas municipais, que nos vimos na obriga de suspender como medida de precaución e para minimizar o risco de posibles contaxios".

Rey asegura que vuelven con todos los protocolos en vigor frente al covid y siguiendo directrices de las autoridades sanitarias. "Todo este tempo que non se fixeron actividades compensarase aos pais, ben devolvéndolles a taxa pagada, ampliando o prazo ou con outras alternativas", abundó.

INSTALACIONES DEPORTIVAS. Por su parte, desde el PP ven "un feito incuestionable" que las instalaciones deportivas municipales "estaban totalmente abandonadas por parte do alcalde Llano e do concelleiro de deportes Fernández Rey. Este hecho quedó, según ellos, demostrado esta semana "coa desfeita da cuberta da grada accesoria do campo municipal de fútbol da Marosa".

Los populares bureleses inciden en que "este feito pasaría por un resultado das inclemencias do tempo, se non fora por que, o estado lamentable destas instalacións, é algo que dende o PP se leva a denunciar durante meses, tralas reunións feitas no seu día coa directiva da SD Burela".

"A total falta de mantemento das instalacións municipais da Marosa —explican desde la oposición municipal—por parte do alcalde e do seu concelleiro de deportes fixo que, aquilo que se puido ter evitado, non se fixera provocando un novo e absoluto desastre non só na súa xestión se non o que é peor, puido haber provocado un grave accidente tendo en conta a cantidade de rapaces que adestran no campo tódalas semanas".

"Por certo, nada se sabe aínda da licitación da reparación estrutural da grada principal cando o seu proxecto xa está aprobado e a súa consignación orzamentaria asignada dende este pasado verán. Como ven di o alcalde Llano moitas veces, iso xa está feito", ironizan dende o PP.



Foz. Charla sobre el yacimiento de O Carreiro-Marzán



El arqueólogo que dirigió los sondeos arqueológicos en el yacimiento focense de O Carreiro, en Marzán, junto al paseo marítimo entre A Rapadoira y Llas, ofrecerá el martes a las cinco de la tarde una charla coloquio sobre los trabajos y hallazgos de cerámica. Roberto Bartolomé Abraira hablará de sus descubrimientos en la Casa da Cultura de Foz, señala el Concello.