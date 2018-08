Burela quiere agilizar el proyecto para mejorar el entorno de Capitanía

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, sigue trabajando para hacer realidad el proyecto para mejorar el entorno del edificio de Capitanía Marítima. En los próximos días, fijará una entrevista con Portos para avanzar en un convenio con el que se pueda arreglar la zona pública.

"Este proxecto é algo que queremos facer xa, polo que queremos abordar o tema con Portos para buscar un convenio que nos permita arranxar a zona pública", explicó este miércoles el regidor, que recordó que el objetivo con el que trabaja el gobierno es que la zona esté acondicionada antes de que termine este mandato.

"O cambio previsto para esta zona é algo que beneficia ao conxunto do pobo, porque está nunha zona moi transitada e de acceso ás praias", afirma Llano, que añade que "queremos potenciar aquela zona para que sexa un atractivo máis para Burela e a súa mellora é algo do que xa teño falado co presidente de Portos, que tamén comparte con nós que pode ser unha boa idea para a vila".

El proyecto es crear un espacio público, que incluiría una plaza con un parque infantil, al que se añadirían establecimientos privados vinculados a la hostelería, a las conservas o la artesanía.