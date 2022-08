Burela se queda este agosto sin feria del libro

"No encontramos libreros que quisieran venir. Los que vinieron se quejaron de escasa participación y pocas ventas. También de las fechas, malas, porque no hay otras, para no pisar las demás de A Mariña. Así que es lo que hay", asegura el concejal de cultura de Burela, José Díaz, sobre la 'no Feria del Libro de Burela'.

Díaz, también escritor y que en veranos pasados tuvo a autores como Marta Sanz, Antón Losada, Matías Escalera, Miguel Ángel Rus o Manel Loureiro en la feria, se lamenta de no poder hacer una feria que también recientemente contó con la escritora local Antía Yáñez. "Soy el primero al que le duele no hacerla, pero no soy mago. Algo se me ocurrirá que homenajee al oficio más pasional del mundo y que supla un poco la no feria", señala Díaz en su cuenta de Facebook.

"No tenemos —asegura—, que hacer los mismo todos porque haya que hacerlo en a Mariña. Hay cosas que en unos sitios funcional y en otros no. La clave está en la diversidad y en la no rivalidad".