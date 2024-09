Burela promociona sus atractivos turísticos en el municipio extremeño de Losar de la Vera

El Concello de Burela promociona este fin de semana sus atractivos turísticos, y en particular la Feira do Bonito, en Losar de la Vera, Extremadura. Cerca de 40 personas, incluyendo representantes del Concello, la Asociación de Mariñeiros Xubilados e Afíns A Moncloa, Ledicia y la fundación Expomar se desplazaron hasta la localidad extremeña.

En el acto previsto participaron el alcalde de la villa extremeña, Antonio Sánchez Díaz, el diputado provincial Pablo Miguel López y el presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, Samuel Martín García, También estuvieron representantes de entidades locales, entre ellas la presidenta de Losar Futsal Esperanza Freire.

"O obxectivo é continuar poñendo en valor o atractivo turístico de Burela a nivel nacional, sempre ligado ao mar e ao noso produto estrela, o bonito de Burela, que se atopa no tramo final da súa tempada este ano”, destaca la alcaldesa Carmela López, que estuvo acompañada por el teniente de alcaldesa, Mario Pillado.

“Dentro dos atractivos turísticos da nosa vila, a Feira do Bonito de Burela é de Interese Turístico Nacional e cada ano se outorga unha subvención ao Concello por mor desta denominación que valora entre outros aspectos, as accións promocionais realizadas sobre ela”, señaló la regidora.

López explica que “xa son moitos os lugares do noso país que contaron cun acto no que se da a coñecer Burela, o noso produto e a nosa tradición, e neste ano 2024 Extremadura foi a comunidade elixida para esta acción”.

La alcaldesa subraya que Burela “non é só un lugar cunha rica tradición pesqueira e gastronómica, senón tamén un destino cun encanto único e unha vibrante vida local, que queremos compartir e trasladar en actos como este”.

“Cada vez son máis os visitantes que atraemos á nosa vila, non soamente no verán, senón durante todos os meses do ano, e imos seguir traballando para por en valor os nosos recursos turísticos e a marca Burela Bonita", afirma.