Burela prohíbe estar más de dos horas al día en la playa y apela a la responsabilidad

DOS HORAS como máximo en la playa serán las que pueda estar cada persona al día. Esta es una de las medidas adicionales, y posiblemente la más controvertida, que ha tomado el Concello de Burela para evitar la propagación del Covid-19 después de las decretadas por la Xunta de Galicia tras el brote surgido en A Mariña. "Sabemos da dificultade que ten poder controlar o tempo exacto das persoas que van estar na praia, pero apelamos tamén á responsabilidade de cada un porque entendemos que é unha medida axeitada para evitar as aglomeracións", señaló Ramiro Fernández Rey, teniente de alcalde burelés, que señala que será la policía local la que se encargue de velar por el cumplimiento de las normas, que afectan a los arenales de A Marosa, Urbana O Portelo, Ril, O Cabaliño y O Cantiño.

En las playas estarán también cerradas las duchas y los lavapiés para evitar que la gente pueda utilizarlas al mismo tiempo y también para evitar que haya riesgos de contagio por contacto.

Ramiro Fernández pide a los vecino de Burela responsabilidad "porque é difícil controlar o tempo que bota cada un na praia"

A estas restricciones hay que sumar también el uso obligatorio de mascarillas en los arenales que solo podrán sacarse a la hora de efectuar el baño, pero debe mantenerse para tomar el solo pasear por la playa.

Además del control horario de las playas, desde el Concello burelés también se evitarán todo tipo de aglomeraciones con la clausura y cierre temporal de todos los parques públicos y de la Praza da Mariña, lugares de reunión habituales para los jóvenes.

Tampoco se podrá acudir al área recreativa de O Cantiño ni a las instalaciones deportivas de carácter público, tanto al aire libre como cerradas. Tampoco se permitirá el acceso a edificios públicos como la Casa da Xuventude o la Escola de Música.

Los responsables municipales consideran que este tipo de medidas garantizarán la seguridad de los vecinos y de los visitantes. "Instamos a todas as persoas que transiten, acudan ou residan no municipio e de forma particular á veciñanza a que dean estrito cumprimento das medidas adoptadas tanto polo concello como polas autoridades estatais e autonómicas", señalan.

DOS SEMANAS. Las medidas tendrán efecto durante los próximos 15 días, aunque podrán ser modificadas, ampliadas o quedar sin efecto según vaya evolucionando la situación epidemiológica y sanitaria que sufre A Mariña, en general, y Burela, en particular.