Burela presentará las fiestas patronales para ser de Interese Turístico de Galicia

La concejala de Festas de Burela, Patricia Eijo, adelantó este viernes que ya están trabajando para que las fiestas patronales, que dieron comienzo precisamente este viernes e incluyen doce días de actividades hasta el 4 de junio, sean declaradas de Interese Turístico de Galicia. "Estamos traballando para presentar a declaración para que se recoñeza o prestixio das nosas festas patronais".

Eijo también destacó el alumbrado: "Estreamos unha iluminación decorativa especial, un teito de guirnaldas na Rúa Eijo Garay, pola que discorre parte da alfombra floral, para rematar nunha espectacular portada personalizada á entrada do porto". La edil también puso en valor la alfombra floral, "que se leva facendo desde hai 31 anos e que nos emociona tanto no transcurso da procesión do sábado" y que este año se dedica al centenario de la cofradía de pescadores.

Sobre las fiestas también se pronunció la alcaldesa, Carmela López. "Imos gozar en Burela dunha ampla programación chea de novidades, na que a nova comisión se esforzou ao máximo, intentando dar o mellor para a súa vila, Dende o Concello agardamos que estas festas sexan todo un éxito, desfrutando por igual veciñanza e visitantes".

El Concello prohíbe el botellón y habrá un punto de seguridad

En un bando emitido por la alcaldesa en la tarde de este viernes, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, parques, plazas públicas y otros lugares de tránsito públicos. "O incumprimento desta medida podería conlevar unha multa ou sanción".

También está prohibido el uso de vasos de cristal en el campo de la fiesta "co fin de garantir a seguridade dos asistentes e para facilitar o mantemento e manipulacón nas labores de limpeza".

Además habrá un punto de seguridad para ofrecer asistencia a cualquier persona que lo necesite en la Rúa Eijo Garay el fin de semana del 1 y 2 de junio y también el día 3. Prestará asistencia psicológica, coordinación con las fuerzas de seguridad, primeros auxilios, punto de encuentro seguro, carga de dispositivos móviles, higiene íntima femenina y punto de seguridad de deliltos de odio.

Procesión de bajada de la Virgen y pregón

Este viernes los festejos se inauguraron no solo con el estreno del alumbrado sino también con la misa y la procesión de bajada de la Virgen desde la iglesia de Vila do Medio a la parroquial, donde estará hasta que el próximo 1 de junio que procesione hasta el puerto a última hora de la tarde.

Este sábado será el pregón a cargo del profesor burelés Manuel Maseda Deán, a las ocho de la tarde en la casa de la cultura. En el acto está prevista la actuación de la Banda Krioula y el estreno de la canción dedicada a Burela de Goretti Díaz.