Burela presenta la Champions del fútbol sala femenino con el Pescados Rubén FSF como favorito

El Pescados Rubén Burela FSF afrontará entre el 18 y el 22 de este mes su tercer sueño continental, pero lo hará por vez primera delante de sus aficionados en una de las citas internacionales de mayor calado en la historia del deporte burelés.

El equipo naranja, elegido como el mejor femenino del mundo durante los años 2021 y 2022, tendrá la oportunidad de defender el título cosechado la pasada temporada en Lugo en la nueva edición dela Futsal Women’s European Champions, que pondrá en liza en el pabellón Vista Alegre a cuatro de los mejores equipos europeos del fútbol sala femenino actual. Además de la Champions del año pasado, el equipo burelés también cuenta en su palmarés con la 4 Nations Futsal de Milán, una Recopa oficiosa que se celebró en la ciudad italiana en el año 2019.

En la reunión intervinieron el Secretario Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa, el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro; la alcaldesa de Burela, Carmela López; y el responsables del área de fútbol sala de la Federción Galega de Fútbol, Pablo Prieto. Todos ellos acompañaron a Manuel Blanco, presidente del Pescados Rubén Burela FS, club organizador y anfitrión.

También estuvieron presentes el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias Fouz; el jefe de servicio de deportes de la Xunta en Lugo, Manuel Otero Méndez, el teniente de alcaldesa de Burela, Mario Pillado; el concejal de deportes de Burela, Carlos Méndez, el concejal de turismo de Burela, Ramiro Fernández Rey y el vicepresidente del CD Burela FS, José Luís Sáez.

Lete Lasa hizo especial hincapié en que esta competición supone "unha oportunidade fundamental para volver reivindicar o papel tan importante do deporte feminino e que os nosos nenos e nenas poidan mirarse no espello de grandes xogadoras como Cami, Emily, Jozi ou Dany".

El máximo responsable del deporte autonómico destacó también la "fazaña do Burela FSF que vén dominando o panorama panorama nacional e internacional nos últimos anos sumando cinco Ligas, seis Copas, cinco Supercopas, sete Copas Xunta de Galicia, un Recopa e unha Champions. Do mesmo xeito destacou o seu bo facer máis alá do aspecto deportivo, asinando o primeiro convenio colectivo do fútbol sala feminino".

Efrén Castro también destacó el papel "referencial que o Burela FS está a desenvolver no avance do deporte feminino en todos os ámbitos, desde o deportivo ao social", recordando el apoyo que le presta la Diputación "como principal patrocinador institucional".

El vicepresidente también aprovechó para recordar que el torneo no tiene carácter oficial y que urge "a necesidade de que os organismos do fútbol impulsen a inclusión da competición no calendario oficial, da mesma forma que as ligas e campionatos europeos que disputan os equipos masculinos, para seguir avanzando na profesionalización e na igualdade efectiva no deporte".

Tras las intervenciones se realizó una presentación proyectada en vídeo del campeonato, mostrando a los clubs participantes, fechas y horarios de la competición, cartel oficial, patrocinadores y formato de la competición.

Las Guereiras Laranxas tendrán como rivales en la cita a los campeones de las últimas ligas de Italia, el Bitonto C5 Femminile; de Portugal, el Benfica, y de los Países Bajos, el Marléne. Durante los tres primeros días se disputarán una competición de todos contra todos por el sistema de liguilla y los dos mejores se enfrentarán en la final, que tendrá lugar el día 22, a las 20.00 horas.