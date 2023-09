Burela prepara un proyecto para que la Casa da Xuventude gane en funcionalidad

La corporación de Burela abordará en pleno este jueves, a partir de las ocho de la tarde, varios puntos relacionados con la candidatura como Cidade Amiga da Infancia, para lo que el gobierno municipal propone la aprobación de un Plan da Infancia e Adolescencia y la creación de un Consello Local para este colectivo social. El plan incluiría la potenciación de la Casa da Xuventude para convertirla "realmente nun espazo funcional para a nosa mocidade", explica la alcaldesa, Carmela López Moreno.

La regidora añade que para hacer realidad esta iniciativa recogieron las peticiones e ideas del Grupo de Participación Xuvenil de la localidad, porque su intención es "investir neste ben municipal e xa estamos traballando nun proxecto, no que a mocidade terá voz".

El gobierno burelés se compromete a trabajar por los derechos de la infancia a través de acciones y medidas concretas, que además tendrán dotación presupuestaria a corto, medio y largo plazo. El primer paso para conseguir dicho objetivo es, según la regidora, "ter un Grupo de Participación cos mozos e mozas, que xa por todos os veciños é coñecido e valorado pola súa implicación nestes últimos dous anos".

La siguiente acción consiste en aprobar un Plan da Infancia e Adolescencia, que llevan a la sesión

ordinaria del pleno y que recoge las actuaciones municipales que pondrán en marcha las diversas

áreas del gobierno local destinadas a ese colectivo en el municipio. Pero además el plan establece la coordinación con otras entidades y administraciones como complemento, además de la participación directa de las niñas, niños y adolescentes que residen en el concello burelés.

El plan se desarrolló mediante la creación de la Mesa Técnica para a Conexión coa Infancia e coa Adolescencia, en la que los técnicos municipales de las diferentes áreas trabajaron para su redacción.

Personal

El pleno burelés también estudiará un expediente de derechos y deberes retributivos que afecta a cuidadoras del comedor escolar. "O persoal do Concello é unha asignatura pendente que este equipo de goberno pretende superar coa xa tan coñecida Relación de Postos de Traballo (RPT) e na que estamos traballando desde o primeiro día", asegura Carmela López, aunque en paralelo considera que hay decisiones que es necesario tomar para solventar problemas enquistados.

Por esa razón la alcaldesa lleva a la sesión un conflicto colectivo cuya primera sentencia data del año 2015 y a raíz de la cual ahora adaptarán al convenio cinco puestos de trabajo. "A resolución desta cuestión, con carácter inmediato, debe pivotar sobre algunhas cuestións básicas. Unha delas reside en que se ben existen outras persoas empregadas públicas do Concello de Burela que non contan cunha estrutura retributiva adaptada ao Convenio Colectivo do Persoal Laboral desta entidade, non contan cunha sentenza xudicial que obrigue de modo firme e executivo á súa adaptación, polo que se ben é necesario resolver o conxunto da situación, esta loxicamente debe anteceder ás restantes", expone la regidora, que tiene las competencias en materia de personal.

Otros asuntos

El orden del día también incluye dar cuenta de decretos de la alcaldía y de acuerdos adoptados de la junta de gobierno local, así como tres mociones del grupo municipal del Partido Popular, entre las que figura una contra la ley de amnistía, otra para instar al Gobierno central por el retraso en la reparación de la N-642 a la entrada de la localidad desde Foz y la última para reclamarle la retirada de los vehículos abandonados de las vías públicas municipales antes de fin de año. El último punto es el referido a los ruegos y preguntas.