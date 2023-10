Burela prepara un alumbrado de Navidad con figuras para interactuar

El Concello de Burela ya está preparando el alumbrado para la próxima Navidad. El nuevo equipo de gobierno apuesta por convertir las fechas navideñas en unos días especiales y quiere empezar por crear un ambiente festivo en la localidad con las luces. "Este ano aportarase novidade na iluminación artística como elemento dinamizador contando, por unha banda, con motivos en farolas e, por outra, con figuras de tecnoloxía led coas que se poida interactuar", explica Patricia Eijo, concejala de Economía e Facenda y Festas e Festexos.

Este año se iluminarán más de una treintena de plazas y calles y se incluirá esta decoración en nuevas zonas y barrios. Precisamente sobre la ambientación en distintas partes de la localidad, desde el gobierno ya abordaron el tema con la asociación de comerciantes, "pola importancia que ten o Nadal para o noso comercio", indicó la alcaldesa, Carmela López. "Estivemos reunidas con Acia e informámolos sobre o alumeado e traballamos da man para coordinarnos na decoración dos barrios, iniciativa que lideran desde hai uns anos e á que nos imos sumar aportando elementos decorativos", añadió López.

El encendido de las luces está previsto para el 6 de diciembre. "Queremos que este ano o encendido se converta nun acto especial, polo que se contará con algunha actuación musical para ese día", asegura Eijo, que precisa que las luces estarán en funcionamiento hasta el 6 de enero. "O obxectivo de apostar por este alumeado de Nadal é motivar tanto a veciños e veciñas da localidade como a persoas doutras poboacións a que nos visiten e fagan as súas compras no comercio local e, de cara aos nenos e nenas, queremos que sintan a maxia e a ilusión destas datas", subraya la concejala.

En este sentido, la alcaldesa asegura que ya llevan tiempo organizando la Navidad "e pensando no 'rosco', o formato que lanzamos cada mes coas nosas actividades, no que teremos musicais, teatro, cine e algunha actuación para amenizar algún día concreto".

De hecho, con respecto a los musicales que se podrán ver en diciembre, la edil de Cultura, Lina Gómez, ya avanzó que el día 10 será 'La bella y la bestia' y el día 30, 'La sirenita'. "Tamén temos previsto instalar unha carpa para poder ter un espazo útil no exterior para as actividades e eventos que estamos configurando tanto para as fins de semana como para as vacacións de Nadal dos máis pequenos", avanza la regidora, que subraya que ya están encargados los caramelos para cabalgata "e que, como novidade, serán masticables". "Estamos ilusionadas, queremos que Burela rezume alegría e crear un ambiente acolledor e especial nestas datas".