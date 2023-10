Burela pone en marcha un servicio de WhatsApp con información municipal

El Concello de Burela puso en marcha un nuevo servicio de información municipal a través de WhatsApp. Así, en Burela ao día, los vecinos dispondrán de un canal de comunicación que les permitirá estar informados de todo lo que pasa en el municipio a través de su teléfono móvil. "Con esta nova canle, damos un paso para axilizar, dinamizar e garantir unha correcta información aos veciños e veciñas", explicó la alcaldesa, Carmela López.

Con este nuevo servicio los ciudadanos podrán estar al día de las últimas novedades sobre la actividad municipal, la agenda cultural, obras, avisos urgentes u otras noticias e informaciones que puedan interesarles.

El servicio consiste en una lista de difusión. "Non é un grupo no servizo de mensaxería, polo que os usuarios non terán acceso aos datos ou información do resto dos rexistrados na canle de WhatsApp", explicaron desde el Concello.

Para acceder a este servicio, es necesario que los interesados agreguen a su agenda de contactos el número 609 82 75 84 y envíen un mensaje con la palabra Alta. A partir de ahí ya tendrán acceso a la información.